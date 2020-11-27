下周國際新聞事件
11/30 周一 南韓10月零售銷售
南韓10月工業生產
日本10月工業生產
日本10月零售銷售
澳洲第三季GDP
日本10月營建訂單
德國10月通膨
芝加哥11月PMI
美國10月待過戶房屋銷售
美國達拉斯Fed製造業指數
12/01 周二 澳洲11月Markit製造業PMI
南韓第三季GDP
南韓11月貿易收支
日本10月失業率
日本Jibun銀行製造業PMI
南韓11月Markit製造業PMI
澳洲央行利率決議
德國11月失業率
歐元區/德國11月Markit製造業PMI
歐元區11月(核心)通膨
加拿大第三季GDP
美國11月Markit製造業PMI
美國11月ISM製造業PMI
美國10月營建支出
業績報告：Salesforce、HPE
12/02 周三 API原油庫存
南韓11月通膨
澳洲第三季GDP
日本11月消費者信心
德國11月零售銷售
英國央行決策會議
歐元區10月失業率
美國MBA抵押貸款申請
美國11月ADP失業率
EIA原油/庫欣區原油/餾分油報告
12/03 周四 美國Fed褐皮書報告
澳洲11月Markit綜合/服務PMI
日本11月Jibun銀行服務/綜合PMI
新加坡11月PMI
歐元區/德國11月綜合/服務PMI
歐元區/法國10月零售銷售
巴西第三季GDP
美國(初次)請領失業申請
美國11月Markit綜合/服務PMI
美國11月ISM非製造業商業活動
歐洲央行委員會議
12/04 周五 新加坡10月零售銷售
印度央行利率決議
德國10月工廠訂單
歐元區/德國11月營建業PMI
美國11月非農就業
美國11月失業率
美國10月貿易收支
美國10月工廠訂單
業績報告：Zoom
(時報資訊)
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