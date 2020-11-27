下周國際新聞事件

11/30　周一 南韓10月零售銷售

南韓10月工業生產

日本10月工業生產

日本10月零售銷售

澳洲第三季GDP

日本10月營建訂單

德國10月通膨

芝加哥11月PMI

美國10月待過戶房屋銷售

美國達拉斯Fed製造業指數

12/01　周二 澳洲11月Markit製造業PMI

南韓第三季GDP

南韓11月貿易收支

日本10月失業率

日本Jibun銀行製造業PMI

南韓11月Markit製造業PMI

澳洲央行利率決議

德國11月失業率

歐元區/德國11月Markit製造業PMI

歐元區11月(核心)通膨

加拿大第三季GDP

美國11月Markit製造業PMI

美國11月ISM製造業PMI

美國10月營建支出

業績報告：Salesforce、HPE

12/02　周三 API原油庫存

南韓11月通膨

澳洲第三季GDP

日本11月消費者信心

德國11月零售銷售

英國央行決策會議

歐元區10月失業率

美國MBA抵押貸款申請

美國11月ADP失業率

EIA原油/庫欣區原油/餾分油報告

12/03　周四 美國Fed褐皮書報告

澳洲11月Markit綜合/服務PMI

日本11月Jibun銀行服務/綜合PMI

新加坡11月PMI

歐元區/德國11月綜合/服務PMI

歐元區/法國10月零售銷售

巴西第三季GDP

美國(初次)請領失業申請

美國11月Markit綜合/服務PMI

美國11月ISM非製造業商業活動

歐洲央行委員會議

12/04　周五 新加坡10月零售銷售

印度央行利率決議

德國10月工廠訂單

歐元區/德國11月營建業PMI

美國11月非農就業

美國11月失業率

美國10月貿易收支

美國10月工廠訂單

業績報告：Zoom

(時報資訊)

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