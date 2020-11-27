2020「台北．金融博覽會」今（27）日起至29日於世貿一館登場，共計上百家金融機構共襄盛舉，提供最新、最全面的理財資訊，讓參觀民眾可獲得「一站式到位」的理財新知。

2020「台北．金融博覽會」是由《今周刊》主辦，台灣金融服務業聯合總會、台灣金融研訓院協辦。 金融監督管理委員會副主委邱淑貞致詞指出，金博會不只是金博會，許多與金融機構合作的技術夥伴皆有到場，顯示相關單位與支援單位，已共同成立支援關係，在展場外，看見許多年輕人在排隊，顯示對展覽的濃厚興趣。

邱淑貞並指出，銀行證券及保險與全民生活息息相關，展場攤位更將抽象商品具體化，讓民眾體驗金融發展與生活幸福度的感受，希望藉此讓民眾確實感受到商品溫度與金融機構信賴度。

財政部政務次長阮清華表示，金融機構可說是經濟發展重要支柱之一，沒有金融，就沒有產業，今年各國受疫情影響，採取寬鬆金融政策，除了金融業，部分產業也受疫情壓力挑戰，在此情況下，金融業雖然面臨很大困難，但仍願意與政府站在一起，共同協助企業與民眾度過難關。財政部用雨天撐傘的經營理念，穩住經濟發展，所有金融機構功不可沒，未來面對外在環境變化，各金融機構勢必得加強經營策略，比如永續經營投資標的、強化數位金融資安等。他並期許，所有參與金博會的人都能滿載而歸。

周刊發行人梁永煌則表示，低利率、高齡化時代來臨，如何規劃理財，已成重要課題，期許透過金博會，為民眾打造美好生活的起點。他引用美國金融學者名言，強調只要金融業持續創新、謹守ESG，就可以共同打造一個美好社會。另事關1056萬勞工的勞保年金，可能面臨破產，因此，如何做好退休規劃非常重要，期望透過為期3日的金博會，讓民眾看見金融機構的努力。

(工商 )