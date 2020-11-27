台中市東勢段中嵙小段149地號附近道路改善前，因長期沖刷，導致路基掏空且路面破損嚴重。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市東勢區中嵙里內重要農路路面因長期沖刷，導致路基掏空且路面破損嚴重，造成當地農民運送農產品時險象環生。水利局為保護農民通行安全，改善東勢段中嵙小段149地號附近道路，於今年10月底完工，修復路面約100公尺，深獲當地農民讚許。

台中山城11月入秋之後為柑橘、甜柿盛產季節，東勢區區內有許多農民運輸農產品的重要農路，是農民賴以維生的交通動線，但長年累月風雨沖刷路面及烈日曝曬，以致於路基嚴重掏空，造成路面破損，影響通行。

水利局評估東勢區東勢段中嵙小段149地號附近道路路面破損嚴重，為確保農民通行安全，著手進行路面修復約100公尺，今年10月底完工通車，提供安全農路讓農民通行更加便利。

水利局進一步表示，由於施工期間無替代道路，水利局為配合農產品採收而調整施工程序，以解決農產品採收出貨問題。工程完工後，除可有效保護用路人安全，讓農民在行駛農機具及耕作時更加便利，深獲當地農民及民眾肯定。

(中時 )