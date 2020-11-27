由《台灣數位媒體應用暨行銷協會》所主辦的2020「 Digital Singularity Awards數位奇點獎」，信義房屋憑藉「AI平面圖辨識偵錯智能化方案」有效預防圖簿不符所產生的交易糾紛，確保不動產資訊正確與交易安全，獲頒「最佳AI應用獎銀獎」及「最佳產品創新獎銀獎」，信義房屋AI人工智慧的應用獲得肯定，成為眾多參賽者當中，獲獎數量最多的房仲品牌。

主辦單位表示，2020年疫情造成生活與工作型態的大幅改變，今年看到越來越多企業或品牌著手改建、強化數位生態基礎建設，更嚴謹地整合消費者數據，推動更貼近生活的策略落實，如信義房屋藉由「AI平面圖辨識偵錯智慧化方案」的AI系統判讀及比對委售物件的平面圖與謄本更加精準，將人力投入更有價值的服務，是AI應用的一大躍進。

信義房屋DiNDON智能賞屋，帶給消費者賞屋新體驗。(圖/信義房屋提供)

房屋買賣交易金額高，信義房屋近年常發現房屋平面圖上的各種記錄方式不一，導致坪數、面積尺寸等與謄本不符，為了減少圖簿不符影響消費者權益，2019年領先業界推出「AI平面圖辨識偵錯智慧化方案」，透過AI圖像辨識技術，針對平面圖進行文字定位及印刷體、手寫、蓋章等不同字體比對偵錯，將資料不符的地方整合，再進行人工偵查確認，上線以來成功比對累積約53萬筆圖像資訊，節省了相當於8成的人力工作時間，同時也比對出89筆圖簿不符，防止約9200萬的賠償風險。

信義房屋數位智能中心副總經理陳麗心表示，AI技術除了節省房地產業大量人力外，能有效且精準提供消費者對物件圖像或是VR功能的良好體驗是未來趨勢，七月推出的「DiNDON智能賞屋」領先業界運用「AI深度學習與即時渲染」及「拍攝過程同步建模」的新技術，帶給消費者智能賞屋新體驗，目前官網內已超過上萬物件套用此功能，上線以來拍攝之物件瀏覽量多出2.7倍、帶看量高3.8倍、線上預約看屋增加2成以上。

對於未來AI技術的運用，信義房屋對內將在物件分類與推薦機制上，更加著重智能與客戶導向，對外則會持續運用在圖像或文字探勘上，協助消費者找出更符合其需要的房屋，提供客戶更便利、更有溫度的服務。

(中時新聞網)