記憶體模組大廠威剛董事長陳立白27日宣布正式跨足綠能物流市場。威剛旗下品牌威速登推出首款專為物流業者設計的商用電動三輪車，最大載重200公斤、容積逾800公升，是全台唯一符合歐盟轉彎穩定性規定的電動三輪車，搶攻商用物流的最後一哩路。

陳立白表示，別人是老王賣瓜，我是老陳賣車。很多物流業者都說，等這台電動三輪車等很久了，除了符合綠能環保政策，比起汽油車也有低噪音設計，並能提供冷鏈物流服務。威速登的電動三輪車由宏佳騰進行車體設計，與Gogoro合作換電系統，過灣不用太減速保持20～30公里就可平穩行駛。

陳立白表示，5G時代已經來臨，物流都要採用智能方案，威剛及威速登不是只有提供硬體銷售，還提供新物流全方位方案，未來可與5G/WiFi連結及加裝GPS追蹤系統，提供全新商業模式，包括後台管理平台，讓業者能對車況明確掌控及監控，總體來說，這是將資訊流、金流、物流共同綑綁的新物流方案。

(工商 )