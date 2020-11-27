今年因為疫情關係，無法出國旅遊，全民轉而瘋國旅，台灣有很多賞楓好去處，因此不少民眾趁著舒適宜人的秋日時光，已規劃賞楓之旅！產險業者表示，大多數民眾在規劃國內旅遊時，常低估了國內旅遊風險，因此，較少投保旅平險，但國內出遊旅平險約一杯手飲價就有二天出遊保障。

國內適合賞楓之地如奧萬大、太平山及司馬庫斯等，不管是包車賞楓、溫泉賞楓還是健行賞楓，甚至參加登山團深入山林，都能盡情享受台灣各地的美麗風景！旺旺友聯產險建議民眾不要因為國內旅遊短天期，就認為不須要投保，國人應有正確的風險意識，因為投保旅行平安險給自己多一份保障，不是為了自己而是為了家人，萬一發生意外事故也會減輕家人的負擔。

以旺旺友聯產物新旅行綜合保險國內加值型保險金額200萬醫療20萬為例，2天的行程每人僅需70元，約莫是一杯手搖杯的價格，就能享有意外身故、失能、傷害醫療及第三人責任保險等旅遊時常遇到的基本保障，而第三人責任保險風險更是在旅遊期間經常見到。例如旅行期間可能因小朋友難免行為調皮，發生不小心打破餐廳的餐具或飯店的擺設等情況，被餐廳或飯店業者請求賠償時，第三人責任保險就適時發揮作用代被保險人付賠償之責，也避免影響到同行團員出遊的興致；此外，若參加離島行程，更可投保加值型項目，內容有第三人責任、重大燒燙傷、班機延誤、行李延誤及行李遺失補償等保障。

(工商 )