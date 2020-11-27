修杰楷正式簽約TVBS藝人事務所，26日現身媒體餐敘，分享未來演藝計畫。他透露近期參與3部公司幕後製作，也在新戲《華燈初上》中尬一角。未來想合作口袋名單？他說像黃尚禾、林柏宏等都是想合作對象，自爆小時候的夢中情人是鍾楚紅、朱茵等，有次在東方文華活動看到鍾楚紅本人，「真的心跳加速，冒昧去問她能不能合照，超害羞」，也大讚她人超nice。

出道17年的修杰楷透露，從拍《天堂的微笑》時，就萌生想參與戲劇製作念頭，自己不排斥任何戲劇類型，被問到可參與BL劇？他笑說自己完全不了解，但認為都是好的，畢竟不同類型，多元一點總比沒方向好，而以前沒有人找過，自虧「畢竟我是資深老鮮肉」。

修杰楷一換新東家就獻出導演處女秀，拍攝新北歡樂耶誕城的廣告，修杰楷透露：「導演是很不一樣的經驗，因為以前是演員，演員就是要被照顧好的，但當你角色互換的時候，就要站在另一個角度照顧藝人。」未來也想嘗試製作人的工作，展開擁有多重身分的演藝斜槓人生，但暫時不考慮製作人同時兼演員，「我無法身兼多職，立場與角度會不一樣」。

家中本來有一隻10歲愛犬Miu，修杰楷透露最近多養2隻貓，後來才知道已被取名「ㄎㄧㄣ ㄎㄧㄣ」跟「ㄍㄧㄤ ㄍㄧㄤ」，他笑說自己還在抗拒中，「很難想像如果帶去動物醫院，醫生問叫什麼名字的時候要怎麼寫」，雖然貓狗同屋簷下，相處幾週下來沒什麼問題，反倒Miu本來有點小憂鬱，因為2隻貓咪到家裡而「回春」，Miu不愛理貓姐姐，但喜歡逗玩和舔貓弟弟，老婆賈靜雯很愛貓，以前家裡最多養過10隻貓，很懂貓咪習性。

修杰楷昨親自製作「九層塔馬祖淡菜」以及「蒜香松阪豬義大利麵」2道料理讓媒體朋友品嚐，他透露平時愛煮飯給孩子吃，在家最愛做「清冰箱料理」，拿手菜有豆干肉絲、炒蛤蜊等，小孩最喜歡吃什麼？修杰楷笑回：「都吃欸，讓他們餓久一點就會吃了。」

修杰楷大秀廚藝。（TVBS提供）

修杰楷26日晚間出席媒體餐敘。（TVBS提供）

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