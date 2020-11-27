蔡英文總統今接見「108年度績優捐血人代表」時表示，今年國際受到疫情波及，但台灣的用血依然非常穩定，去年度國民捐血率達7.77％，世界第一。

此外，台灣血液基金會董事長侯勝茂致詞表示，最近基金會做了一個研究，將今年度COVID-19與2003年SARS疫情期間的捐供血狀況做比較。2003年疫情最嚴重的那個月，與前一年的當月相比，全體醫院的用血量下降25％，今年下降6％；把時間拉長至3個月，2003年下降9％，今年下降0.3％。證明在政府及衛生福利部超前部署努力，台灣醫療活動仍是持續，重症部門的病患也都有獲得應有的醫療照顧。

總統致詞表示，今年因為疫情的關係，沒有舉行公開的捐血績優表揚大會。在疫情相對比較穩定的現在，邀請績優捐血人代表來到總統府，就是希望可以當面向績優捐血人致上最高的肯定及感謝。

總統說，今年國際受到疫情波及，但台灣的用血依然非常穩定，沒有受到影響，這都要感謝所有績優捐血人的付出。績優捐血人在捐血這個志業上，可以說是風雨無阻，不屈不撓，非常有毅力，也非常堅持，因此獲得這份榮耀的肯定，誠屬不易。

總統提到，「捐血一袋，救人一命」，績優捐血人投入捐血運動，有很多不同的原因和堅持及故事。例如林鴻文先生本身是Rh陰性的特殊血型，更能體會捐血的重要性，經常受到捐血中心的緊急召喚，就非常緊急地去幫忙，於公於私，都非常熱心公益。

總統提到，余天喜先生過去曾是自行車選手，因為一場比賽的意外，差點成為植物人，後來依然非常堅持定期捐血，也熱心推廣這項運動。何清泰與高陳慶先生則是歷經過嚴重的車禍，更知道很多人會有迫切用血的需求，所以非常投入捐血的志業，想要繼續幫助有需要的人，為社會創造良善與正面的循環。

總統認為，每位捐血人透過捐血，都為自己的人生帶來很多正面的改變。很多人說，為了固定捐血，而保持清淡飲食及固定運動的習慣，也因此身體都很健康。

總統指出，108年度國民捐血率達到7.77％，是世界第一，也是全台灣所有熱心又熱血的民眾，共同寫下的紀錄，非常不簡單。

總統表示，在制度上，我國導入精準輸血醫療的概念，成立南部血液成分製造中心，打造世界級自動化系統，希望可以建立一套高效能的捐供血管理系統，維護供血品質，也保障病人的用血安全。

總統說，受到少子女化及人口老化的影響，年輕世代的捐血人越來越少。期盼有更多熱血的年輕人，一起踴躍加入捐血的行列。

(中時 )