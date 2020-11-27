人生中擁有知己或人生伴侶是非常幸福的事，但如果遭遇信任的人背叛，更是加倍痛苦，你會選擇原諒或是轉身走人？星座運勢網站「星座巫師」點出以下3個星座特別無法忍受背叛者，只要傷他一次，他就記恨一輩子，而且找到機會便加倍奉還！

▍1.天蠍座

天蠍座很難付出信任感，但只要是他信任的人他都會付出真心來往，如果這樣的人傷害了他，無論之前的交情多麼深厚，他都會立刻和這樣的人絕交，完全無法挽回，而且天蠍座的個性敢愛敢恨，對於背叛自己的人完全無法當做沒這回事，只要抓到機會他就會狠狠的報復，不顧往日情面。

▍2.雙子座

雙子座看起來很大方隨和，好像不會記恨，其實他們本來就有「一次定生死」的個性，所以只要傷害他，他就會記恨一輩子，就算事後做再多彌補都沒有用，尤其是他在乎的人，只要有過一次背叛，感情立刻就化為烏有。

▍3.水瓶座

水瓶座很重視朋友和情人，只要是他認定的對象都能感受到他的友善和熱心，不過水瓶也特別無法忍受委屈，因此只要有人傷害他，只要一次就能讓水瓶的態度大轉變，他會記恨一輩子，而且還會等待時機報仇，十年不晚。

(中時新聞網)