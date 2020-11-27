美致力在太平洋和印太尋找空軍基地

亞太區幅員廣大，解放軍的遠征力與日俱增，促使美國尋求廣布美軍和基地的方式。

據《商業內幕》（Business Insider）網26日報導，對美國空軍來說，這意味著要四處找有跑道和相關設施等能支援軍機，並維持戰力的場地。

隨著解放軍迅速現代化，觸角在亞太伸得愈來愈遠，由於雙方存在爆發戰爭的可能性，促使美軍也尋求擴張新基地。不過，美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）司令維斯巴赫（Kenneth Wilsbach）說，他們要的不是建新基地，而是利用既有的設施。

他說，美方要善用既有的軍機場，但若要部署F-22，F-15或C-130，機場必須要符合某些標準。也因此，他們在太平洋和印太研究了每個可能的機場，看他們是否符合美國空軍的標準。事實上，早在1990年代時，美國空軍就計畫設置遠征基地，如今這戰略重新受到關注。維斯巴赫說，其實約從4、5年前起，美國空軍就勤找基地。當時他還擔任阿拉斯加指揮官，最初他們從阿拉斯加找起，後來擴及整個印太地區。

而這所謂「敏捷戰鬥部署」（Agile Combat Employment，ACE）所講求的，是來自主要基地或樞紐的軍機在沒有固定支援網路，以加油，並重新武裝的狀況下，從環境嚴峻的地理位置相當迅速地起飛。

維斯巴赫指出，ACE的前提在於，與其只有少數規模真的很大的基地，不如讓軍力分散部署，大大提高機動性與敏捷性，讓敵方更難以捉摸。他說，ACE存在已有一段時間，而美國太平洋空軍每次軍演，幾乎都有ACE的要素存在。

例如，在9月舉行的「勇敢之盾」（Valiant Shield）演習中，飛行員就必須身兼多職。維斯巴赫說，F-22要去並非樞紐基地的X基地加油時，飛行員就要練習各式技能。這樣一來，在前往這類基地時，就能精簡人員。

(中時新聞網)