德國國會議員周五指出，德國政府計劃在2021年舉債近1800億歐元(約2146億美元)，比原先規劃增加幾乎一倍，用於舒緩新冠疫情的經濟衝擊。

德國國會預算委員會在連續17個小時的協商之後，於周五清晨達成該公共借款協議，委員會表示為二戰後次高的舉債紀錄。

綠黨議員Kindler指出，新的舉債為必要的，總不能省略步驟來度過危機。德國預計明年新的債務為1798.2億歐元，高於財政部長九月預估的960億歐元。

總理梅克爾已經推出連串措施來協助企業和小型商業度過危機，釋出數十億歐元讓經濟免於進一步的萎縮。而要注資這些措施，政府必須進行更多借款。

德國國會在今年擱置了憲法的債務上限，允許政府可以最高舉債2180億歐元，來金援這些紓困措施。

梅克爾政府預計今年經濟萎縮5.9%，明年彈升4.4%。

梅克爾周三同意全國封鎖將延長至至少12月20日，酒館、餐廳、健身房、娛樂場所都關閉。對於今年自11月2日因封鎖而關閉的商業，其財務援助也將被延長。

(時報資訊)