銅箔基板廠—台光電(2383)站穩手機領域後，將產品擴大至伺服器及基礎建設網通類產品，佈局成果顯現在公司業績上，今年前3季稅後盈餘為27.13億元，創下歷年同期新高，每股盈餘為8.4元，由於季節性因素，台光電預估，第4季營收將略低於第3季，亞系外資看好台光電前景，目標價上看210元。

台光電深耕HDI高階製程及無鹵素環保材料，在站穩手機領域後，公司也將產品逐步擴大至車用材料、基礎建設網通類產品、高速低信號損失HPC及其他高階產品，隨著產品佈局發酵，台光電前3季合併毛利率上揚至26.23%，年增2.02個百分點，稅後盈餘為25.48億元，每股盈餘為8.4元；累計前10月合併營收為221.59億元，年成長8.66%。

為因應客戶需求及應用市場持續成長，台光電董事會通過黃石廠產能擴增案。台光電預計在黃石廠再增加75萬張的月產能，擴產完成後，黃石廠的月產能將達到135萬張，而集團的月產能將達到430萬張，產能預計於2022年上半年陸續開出，台光電表示，隨著新產能開出，新5G產品出貨持續放量，預期2021年營運可望持續成長。

亞系外資表示，台光電預估今年第4季營收將季減個位數，不過基礎建設因新案可望呈現季增，手持產品及汽車則因季節因素可能下滑，而2021年，基礎建設網通設備將強勁成長，汽車與手持產品亦可保持成長，較好的產品組合及高產能利用率將可維持台光電毛利率向上趨勢，我們認為，台光電在高階智慧型手機居領先地位，可望受惠於5G升級趨勢，且公司在資料庫中心及伺服器市佔率持續增加，我們維持台光電「買進」評等，目標價210元，台光電今天股價亦收高。

(時報資訊)