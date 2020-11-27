中華網龍旗下殿堂級三國回合制手遊《吞食天地M》將於12月2日開放全新大型改版《吞食天地M 2.0三國爭霸》，加入跨服三國爭霸戰、無界擂台、楚漢武將等豐富精彩內容，群雄割據的三國時代來臨，邀請全民一同作戰。為回饋新老玩家，官方也特別推出一系列專屬活動，只要於限時內登入遊戲就可以獲得強力二轉暗屬武將「魔關羽」、座騎、造型時裝、30天暢遊卡等超值好禮！

跨服城池爭霸戰 等你來挑戰

全新跨服城池爭霸戰於每週一至週日開放達一轉120等級的玩家參戰，在活動開始前，玩家隨機分配至「魏、蜀、吳」陣營之中，從三邊無歸屬城池慢慢向敵方陣營推進，同時挑戰城池NPC取得木樁，並透過放置木樁數量多寡來佔領城池，最終佔領較多城池的陣營就能獲得勝利獎勵。城池爭霸戰即將開打，號召所有玩家加入戰火紛飛的三國時代，一起開疆拓土、攻城掠地！

跨服城池爭霸戰 等你來挑戰。(圖/中華網龍提供)

無界擂台火熱登場 全民競技

線上遊戲《吞食天地Online》經典玩法「無界擂台」將在新版本隆重登場！「無界擂台」為跨服PVP競賽，且分為三種玩法「亂鬥擂台」、「團P擂台」、「LV100亂鬥」，每週於指定時間開戰，並開放所有玩家參加。「亂鬥擂台」隨機撮合玩家組隊PK；「團P擂台」隨機撮合5位玩家組隊團戰；「LV100亂鬥」需使用指定武將，並隨機與玩家組隊戰鬥。只要成功擊敗對手，登上排名前列的玩家，就可獲得豐富獎勵！

無界擂台火熱登場 全民競技。(圖/中華網龍提供)

楚漢名將項羽、劉邦、韓信全數出列

《吞食天地M》2.0世界再次出現時間裂縫，這次產生的影響比以往更加劇烈，從西漢至後三國時代的名將項羽、劉邦、韓信等人陸續以不同方式登場，究竟從天而降的楚漢名將會帶來什麼樣衝擊與挑戰，爾後還有更多名將即將現身，待玩家一探究竟！

楚漢名將出列！(圖/中華網龍提供)

未來更新計劃搶先看

《吞食天地M》以三國時代為基礎藍本，其中各君主、文臣、武將之間的羈絆關係及經典故事，無不令三國迷津津樂道。研發團隊未來也會更新「武將羈絆」系統，將所有武將的羈絆關係連結在一起，而羈絆後的武將，能力還會大幅提升！

武將是玩家們不可缺少的好夥伴，多年陪伴玩家征戰沙場，為感謝武將們付出，研發團隊目前初步規劃，玩家可以幫武將添購「武將大宅」，並在其中佈置各種家具，而家具還會增加居住武將的各項能力值。後續還有更多更新動向，請持續鎖定官方粉絲團。

創角直升120等 豐富遊戲虛寶大放送

為慶祝全新版本上線，官方加碼推出「無壓力開荒政策」，玩家只要在新服「長安」創立的角色和武將皆可立即吃丹直升至120等，還有武將、座騎、楚漢套卡、造型時裝、元寶、30天暢遊卡、金鎖片、昇華丹、悟性丹、健體、幻能、靈石、羽毛、擴充卷」等豐厚虛寶，通通免費送，歡迎新老玩家一起來同樂！除此之外，凡於12月3日至明年2月28日登入遊戲，還可獲得強力二轉暗屬武將「魔關羽」。

無壓力開荒直升120等 豐富獎勵免費拿。(圖/中華網龍提供)

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