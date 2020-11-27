低利環境、資金寬鬆及中美貿易戰影響，使得產業積極調整佈局，即使今年受到新冠肺炎的攪局也沒有停止企業在台投資，台中也成為進駐大本營之一，國內外企業持續加碼投資設廠、設立公司，台中新設立公司家數（資本額1,000萬以上），從2018年的274家到2019年364家，一年攀升32％，包含高科技與資訊業、金融保險業、專業服務等高端產業持續進駐，讓台中的工業與商用市場發展受到矚目。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，台中產業基礎雄厚，加上各項公共建設開發推動，讓更多企業看好台中，加碼投資設廠、設立公司。在投資設廠部分，台中市主要工業發展群聚區域，除了最核心的中部科學園區、台中精密機械科技園區、台中工業區，外環的大里、太平、潭子、大甲、台中港等工業區與產業園區也是產業布局的區域。

觀察自2016年起上市櫃法人在台中市工業地產之交易總額逐年成長，至2019年全年交易總額為78億元，2020年截至10月交易總額也有60億元，合計近五年交易總額共203億元。

從公司登記資料觀察，企業在台中公司設立之分佈，公司資本額5億以上企業，多集中設立在台灣大道沿線、七期以及工業區。資本額5億以上企業以科技業及建設業為主，常需要較好的區位以及門面，而七期重劃區因是市政中心，公共設施發展最密集，加上百貨商場與飯店陸續進駐，當然最受青睞。

以工業區來說，資本額5億以上的公司主要聚集在台中精密機械科技園區及台中工業區，像是大立光資本額10億以上，投資台中工業區廠房已超過46億元。

柯宏安表示，台中投資環境佳，不只國內企業愛，外商也愛，使得近期大型企業開始往台中設公司，過去幾年商辦需求大多以台北為主，近年台中商辦需求也浮現，目前主要熱區仍為七期重劃區，但隨著台中捷運通車，有望讓台中商辦市場沿軌道經濟有不同發展樣貌。

至於台中工業地產，則會隨著台商回流、國外大廠進駐，也帶來更多高端產業，有助產業持續轉型，促進工業區老舊廠房翻新，且在政府工業區更新立體化發展政策推動下，未來除可為既有工業區的廠商擴廠解套，也可為高端產業提供更多高規格廠辦的新供給。

(工商 )