力積電27日送件申請登錄興櫃股票 14:192020/11/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日表示，力晶積成電子製造公司（6770）已在27日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，力積電成立於民國97年4月間，董事長為黃崇仁，主要產品是包裝元件、晶圓及其他等，送件時資本額為310億5,196萬元。力積電去（108）年業績，營收358億9,712萬元，稅前虧損26億1,488萬元，每股虧損0.94元。 (工商 ) #力積電 #櫃買中心 #日送件申請登錄興櫃 #力晶 #積成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 青埔商圈壓軸促銷 大江購物中心聖誕慶4日登場 09:232020/11/27 財經 叡揚資訊 承銷價56元 04:102020/11/27 證券．權證 半導體雙雄回軟 台股在平盤下游走 11:342020/11/27 財經 勞動基金驚爆內鬼炒股 04:102020/11/27 財經要聞 前景聚光 詮欣獲外資連挺 04:102020/11/27 證券．權證 求才若渴 政院拍板設半導體學院 04:102020/11/27 財經要聞 《店頭市場》御頂、辣椒今起預收款券 08:182020/11/27 財經 電動車、TWS夯 鋰電池概念股電力足 04:102020/11/27 證券．權證 半導體三劍客 股東好幸福 04:102020/11/27 財經要聞 《熱門族群》產業前景比預期樂觀 美系外資看讚ABF載板三雄 11:082020/11/27 財經 財經熱門新聞 比爾蓋茲5年前神準說中疫情 再度發功預言下個大災難 - 財經 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 台積電衝506元累了 謝金河爆這2檔扛下一棒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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