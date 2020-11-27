櫃買中心27日表示，力晶積成電子製造公司（6770）已在27日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，力積電成立於民國97年4月間，董事長為黃崇仁，主要產品是包裝元件、晶圓及其他等，送件時資本額為310億5,196萬元。力積電去（108）年業績，營收358億9,712萬元，稅前虧損26億1,488萬元，每股虧損0.94元。

(工商 )