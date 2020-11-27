天冷，是享受火鍋與進補的季節，加上歲末年終，尾牙、餐敘總是特別多，在吃進大魚大肉的同時，潛藏的疾病也可能伺機襲擊！其中，有明顯年輕化趨勢的「痛風」，一旦引爆，可是會痛到要人命！

痛風以男性居多 單一關節出現紅、腫、熱、痛是常見症狀

過敏免疫科醫師曹正婷指出，「痛風」以男性居多，男女比例約為9：1，其發生原因除了家族史、肥胖之外，和飲食及社交習慣也有明顯相關。臨床上，有病人「只喝了4碗薑母鴨的湯」就引起痛風發作；聚餐過後，「一個晚上就跛腳」的也大有人在，嚴重度不容忽視。

「痛風」是一種身體內普林（Purine，或稱嘌呤）代謝異常的疾病，血液裡尿酸濃度過高，醫學上稱為「高尿酸血症」。當關節內有不穩定的尿酸結晶，被身體的免疫系統偵測到時，就會誘發白血球聚集，並吞噬尿酸結晶，因而引起局部關節的發炎反應。

患者的症狀通常是在單一關節出現紅、腫、熱、痛情形，75%發生在第一大腳趾、膝蓋、腳踝等3個部位，每一次發作，會在這3個關節當中的一個出現疼痛，幾次之後，則可能會換到其他兩處，之後進入慢性期，就會有多處關節都發炎疼痛。

痛風分3種期別 急性痛風易致關節變形

痛風依照疾病活性，分為「急性期」、「慢性期」、「間歇期」：

1、急性期：如果前一天應酬喝酒或吃大魚大肉，容易突然地痛風發作，因此，痛風常發生在半夜，關節有紅、腫、熱及嚴重疼痛情形，有時還會發高燒。

2、慢性期：經過約2至3年治療，仍一直都有關節痛的患者。此時期的痛風發作頻率顯得越來越密集，幾乎天天都有關節痛，且發炎部位從原本的下肢為主，到最後連手部關節也有，甚至出現痛風石及關節變形的情形。

3、間歇期：曾有過痛風發作，但症狀已退去，屬於病情穩定控制期，是最好的狀態。

曹正婷表示，急性痛風可以在飯後幾個小時內即發作，有家族史或病史的人，絕對要注意暴飲暴食帶來的影響。尤其酒類比吃肉更會立即造成體內尿酸結晶的不穩定，引起痛風發作，許多年輕患者自恃身強體壯，夜夜笙歌、喝酒跑攤，等到出現症狀才知道，原來自己有痛風體質（家族史），根本沒本錢這樣喝。

此外，不只是冬季，在夏天也常見因喝太多飲料、水分相對補充不足，加上流汗較多，結果導致體內尿酸結晶升高，而引起局部痛風發作的病例，甚至有人「20歲即第一次發作」，顯示痛風已不再是年長、肥胖者的專利，且並不局限於男性，女性如果過量飲酒、少喝水，也可能遭受痛風攻擊。

預防痛風發作 避免暴飲暴食、喝酒

如何讓惱人的痛風不發作？曹正婷指出，痛風患者的飲食控制，並沒有想像中那麼嚴格，只要不是天天吃大餐，或是暴飲暴食就沒關係，吃個喜酒也ok，但必須要嚴格控制喝酒。

食物當中以肉類、內臟、湯頭等普林值含量較高，在進入身體代謝後，可能會導致尿酸濃度升高，因此若處於痛風發作急性期，建議暫時避免攝取這類高普林食物；此外，有人說豆芽菜及黃豆製品（豆干、豆漿等）等也含有高普林，曹正婷表示，這是錯誤觀念，研究已經證實，豆製品並不會造成痛風發作。

急性發作忌自行用藥 就醫對症下藥才安全

曹正婷強調，當出現急性痛風時，千萬不要「自作聰明」隨便吃藥，可以在家先冰敷發炎部位，降低不適感，並且多喝水，隔天一定要看醫師，由醫師診斷並開立處方。

目前痛風的治療是以藥物為主、飲食控制為輔，舉凡啤酒、紅酒、高粱、威士忌等，不管哪一種酒類都該避免。飲食方面，痛風患者並非不能吃魚吃肉，而是要避免暴飲暴食；此外，會誘發痛風的高普林飲食多以葷食為主，特別是肉類的普林，因為可溶解到湯汁中，所以火鍋湯、魚湯、海鮮濃湯等都要適量攝取，否則就算不吃肉，光喝一鍋湯也可能導致急性痛風。

痛風一定會關節病變 藥物＋飲食控制減緩病況

痛風一定會關節病變？答案是肯定的。曹正婷表示，痛風一定會有關節病變，有時光是從X光片上，就可以看到痛風患者的骨頭被「吃掉」了，也就是被痛風石給占據，這是一種不可逆的病變，只能靠藥物及飲食控制，來減少慢性痛風的發生，以及關節變形。(編輯梁惠明)

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(中時新聞網)