回顧全球經濟，2020年是重要轉捩點，年初起肺炎肆虐，給予一記重擊，11月美國總統大選變天，拜登當選美國總統，整個政經形勢空前變化，面對詭譎多變的後疫情時代，臺灣企業究竟該如何自處、逆境突圍，值得各界關注。

由臺北大學校友總會理事長林錫埼、經濟系系友會理事長暨臺灣企銀董事長黃博怡、臺灣企銀聯合主辦的第二屆「臺北經濟論壇」，即將於12月11日下午1時30分在台北美福大飯店舉辦，以「因應國際政經形勢，開啟臺灣經濟新局」為主軸，邀集產官學界財經領袖與菁英校友共聚一堂，深度剖析在肺炎疫情肆虐下，導致國際供應鍊重組的關鍵時刻，臺灣各產業該如何超前部署、全球布局。

臺北大學經濟系系友會理事長、同時也是臺灣企銀董事長黃博怡指出，內容精采可期，希望拋磚引玉，激起國內外人士對於台灣經濟的關注，目前報名人數非常踴躍，據統計已超過360多人。

這次論壇特別邀請總統府資政吳榮義、行政院副院長沈榮津擔任致詞貴賓，專題演講首場主講人為國發會主委龔明鑫，解析「後疫情時代臺灣濟發展與展望」；財信傳媒集團董事長謝金河接續發表「疫情後的經濟挑戰與投資策略」。

高峰論壇將由臺灣企銀董事長黃博怡擔任主持人，邀請臺灣經濟研究院院長張建一、中華經濟研究院院長張傳章、臺灣金融研訓院院長黃崇哲擔任與談人，共同探討全球總體經濟趨勢，把脈未來發展走向，引領臺灣企業搶先一步在逆勢中抓準契機，在困境中創造奇蹟。

今年建校71週年的臺北大學創立迄今，作育英才無數，現任的113位立委中，就有13位畢業於臺北大學，各部會首長中，亦有5位部長級及5位副部長級的傑出校友，其中經濟系更是培育國家財經人才的重鎮。

除參與論壇的吳榮義、龔明鑫、張建一、黃崇哲外，前中央銀行總裁彭淮南、財政部部長蘇建榮、中華經濟研究院副院長葉俊顯、前中國信託銀行董事長羅聯福、國泰金控總經理李長庚等，也都是在產官學研各界發光發亮，對台灣發展貢獻甚多的經濟系校友，也讓臺北大學享有「文官搖籃」美譽。

校友總會前任理事長謝士滄因而起心動念，去年號召經濟系友會籌辦「臺北經濟論壇」，盼社會能透過論壇，更加認識臺北大學亮眼的辦學績效，提升校譽。

首屆「臺灣經濟大趨勢─臺商資金回流、再創經濟奇蹟」去年11月登場後，廣受好評；後雖因疫情打亂進程，所幸臺灣防疫有成，第二屆論壇得於今年12月11日舉行，期盼激盪更多智慧火花，裨益臺灣社會經濟發展。

新上任的臺北大學校友總會理事長林錫埼表示，藉由第二屆「臺北經濟論壇」的舉辦，除期望讓社會各界更認識臺北大學的辦學成果外，也期盼藉此提出精闢建言與觀點，幫助臺灣產業在後疫情時代的全球局勢中掌握契機、開創新局、推動臺灣整體經濟發展更上層樓。

(工商 )