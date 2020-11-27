91APP-KY公司27日申請股票上櫃案 14:302020/11/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日表示，91APP-KY公司（6741）已在27日送件申請股票櫃檯買賣。 根據櫃買中心資料顯示，91APP-KY公司成立於民國2013年7月間，董事長為何英圻，主要產品是新零售軟體開發暨服務及數據X電商服務等，送件時資本額為5億3,590萬元。91APP-KY公司去（108）年業績，營收6億6,922萬元，稅前盈餘1億2,890萬元，每股盈餘0.96元。 (工商 ) #新零售 #APP #櫃買中心 #公司 #申請股票上櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 青埔商圈壓軸促銷 大江購物中心聖誕慶4日登場 09:232020/11/27 財經 《店頭市場》御頂、辣椒今起預收款券 08:182020/11/27 財經 康友炒股案 吳光訓300萬交保 04:102020/11/27 社會新聞 凱羿-KY 30日打入全額交割 04:102020/11/27 財經要聞 京東健康首日招股 超額認購逾51倍 04:102020/11/27 全球財經 高雄捷運公司2席董事換人 陳其邁：專業考量 12:152020/11/27 政治 勞動基金驚爆內鬼炒股 04:102020/11/27 財經要聞 《金融》2020台北金博會揭幕 財金公司共創FinTech生態圈 11:592020/11/27 財經 台股創史上新高 股民帶動11月份消費者信心指數上升 10:512020/11/27 財經 2020台北金融博覽會 財金公司 推三大金服新體驗 04:102020/11/27 金融．稅務 財經熱門新聞 比爾蓋茲5年前神準說中疫情 再度發功預言下個大災難 - 財經 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 台積電衝506元累了 謝金河爆這2檔扛下一棒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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