櫃買中心27日表示，91APP-KY公司（6741）已在27日送件申請股票櫃檯買賣。

根據櫃買中心資料顯示，91APP-KY公司成立於民國2013年7月間，董事長為何英圻，主要產品是新零售軟體開發暨服務及數據X電商服務等，送件時資本額為5億3,590萬元。91APP-KY公司去（108）年業績，營收6億6,922萬元，稅前盈餘1億2,890萬元，每股盈餘0.96元。

(工商 )