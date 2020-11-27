基進黨立委陳柏惟事前撂話「1打35」，但今天正式登場沒多久，就遭藍委架住脖子滿臉通紅，狼狽退出人群外。（本報系影音截圖）

從「很秋」變很「Chill」。行政院長蘇貞昌今在立院進行施政報告，面對國民黨的杯葛，基進黨立委陳柏惟事前放話要「1打35」，結果今天遭藍委林為洲架著脖子推出場，秒殺KO。「虐爆」畫面曝光後，陳柏惟事後解釋，當時他只是在勸架，勸完後去清地板豬內臟，沒有要動手打人。至於為何沒有「1打35」，他並未多說。

國民黨在本周二杯葛行政院長蘇貞昌在立法院的施政報告，事後陳柏惟一個人跑上議場主席台，放了一張「「Chill、鬥完了，該上班了吧」的牌子，還特別拍下照片公開調侃國民黨。事後因牌子被藍委撤走，陳柏惟開臉書直播要求國民黨主席江啟臣為此道歉，還放話「不要以為我1個人沒辦法打35個人」。

然而，服兵役時海龍出身的江啟臣，迄今沒道歉。陳柏惟今天上午到立法院議場時，特別在頭部配掛了一個類似GoPro的行動攝影機，似乎要特別記錄什麼值得記錄的事情。然而，今天立法院全武行開打後，陳柏惟遭國民黨立院黨團總召林為洲一用手臂架住脖子，混亂中不斷胡亂出拳，幾位藍委見狀圍了上去，陳柏惟停下手，滿臉通紅的被直接推離人群。

對於沒能「1打35」還被架離的結果，陳柏惟接受媒體訪問時解釋，他當時是要去勸架，等勸完之後，就想說要去清理地面的豬內臟；但因為看見國民黨立委鄭天財要把垃圾袋翻掉，才想把對方的手推開。

陳柏惟說，如果真的要打人，事後可以到處揮拳，但他沒有這樣做。至於為何沒有「1打35」，他沒有多談。他也說，國民黨立委撒豬內臟的行為很骯髒。

台灣基進組織部主任李雨蓁也幫忙透過臉書澄清說，3Q（陳柏惟）是要拿垃圾袋幫忙撿垃圾，結果被國民黨立委亂才有衝突。

(中時 )