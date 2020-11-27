權值股熄火，題材族群個股強出頭，台股今開低震盪，盤面持續輪動，接近12:00時指數翻紅，站穩5日線，持續呈現驚驚漲，新台幣則持續呈現強勢演出，終場台股收漲21.43點、報在13867.09點、成交量2384.24億元，周線四連紅，本周收漲150點，儘管下周一MSCI在收盤生效，台股權重將向下微調，但美股持續強勢下，有利於台股支撐信心，目前仍持續高檔震盪，維持多方控盤格局機率大。

權值股今普遍熄火，台積電(2330)震盪整理，終場收在平盤位置，報在489元、終止連三黑K，大立光(3008)維持震盪格局，終場小漲0.15%、報在3330元，鴻海(2317)整場多於盤下弱勢整理，終場收跌0.48%，蘋概三大指標股普遍無顯著表現，其餘權值股，面板雙虎一漲一跌，友達(2409)收跌0.83%、群創(3481)則收漲0.9%，IC設計龍頭聯發科(2454)收跌0.68%。

儘管權值股並未撐盤搶當領頭羊，但盤面輪動明顯，光學元件廠玉晶光(3406)、今國光(6209)下午法說在即，今天股價同步走高，其中玉晶光收盤大漲7.8%，今國光收漲0.13%；傳出DRAM合約價止跌跡象浮現，旺宏(2337)大漲逾4%，華邦電(2344)漲幅也逾3%，南亞科(2408)則收漲0.85%；MCU(微控制處理器)一路旺到明年，盛群(6202)收漲1.4%，新唐(4919)更是大漲逾3%，除電子族群股各自表率外，受到疫情衝擊，儘管大型企業陸續傳出尾牙停辦，但卻興起微型尾牙風，王品(2727)攻高漲停、鎖在129元，瓦城(2729)收漲2.8%。

分析師表示，由於歐美股市在年底陸續進入假期模式，故台股市場有機會逐漸轉為內資盤，中小型個股可望接棒權值漲勢，台股近期在5日線附近震盪，呈現強勢整理格局，均線多頭排列，整體多頭格局不變，近期漲價題材為市場主流焦點，電子以被動元件、IC設計、5G、半導體為觀察重點，傳產股則可以留意低價原物料相關。

(時報資訊)