中國政府稍早前宣布自明日起向澳洲葡萄酒課徵臨時反傾銷關稅，此舉料進一步加劇與澳洲之間的外交緊張關係。澳洲對此決定表示「極為失望」，並稱這個「嚴重令人擔憂的事態發展」，以乎與外交上的不滿有關，而非任何酒商採取的行動。

中國周五宣布自11月28日起，將對從澳洲進口的葡萄酒實施臨時反傾銷稅，稅率介於107.1%至212.1%。

澳洲貿易部長Simon Birmingham表示，這項關稅措施於理無據，這對數百家葡萄酒生產商是一個令人沮喪的時刻，將阻礙許多事業，阻礙他們與中國的葡萄酒貿易。

根據官方資料，澳洲的葡萄酒出口產業規模達29億澳元，而中國占澳洲葡萄酒出口貿易總額的37%。

上周中國明列一連串對澳洲的外國投資、國家安全與人權政策感到不滿的事項，稱坎培拉當局必須修正作為，以恢復與其最大貿易夥伴的雙邊關係。

澳洲農業部長David Littleproud周五表示，澳洲政府堅決反對我國葡萄酒商向中國傾銷的說法，並始終相信這些說法沒有任何依據與證據，澳洲將反抗到底。他表示，中國最近的評論讓人覺得，這與他們對這些問題的不滿有關，而非是任何產業有做錯了任何事。「這不僅令澳洲出口商感到擔憂，也將令全世界出口商感到擔憂」。

今年以來，中國已經對澳洲大麥實施關稅，並已暫停澳洲肉品進口，且中國進口商也已被通知自11月起，澳洲葡萄酒、銅礦、大麥、煤炭、糖、木材與龍蝦等7種進口商品將面臨嚴加盤查與清關延遲的問題。

(時報資訊)