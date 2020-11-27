「7月1日即將大變身，猜猜我們在做什麼？」在永慶不動產漢神巨蛋華夏加盟店正式成立的前半個月，他們在社群平台上高調舉辦抽獎活動，也同步分享店內裝潢照片，吸引上百位民眾留言「改掛永慶黃色招牌」、「換永慶擴大營業」、「變身永慶繼續稱霸」，成功把轉招訊息，分享給客戶和親友！

基於想挑戰更大舞台的初衷，永慶不動產漢神巨蛋華夏加盟店林晃誠帶著19位夥伴優雅轉身，在今年6月份卸下掛了5年的住商不動產招牌。林晃誠堅定地說，雖然年初遇到百年大疫情，卻沒有打亂他們想要轉換品牌的決心，所以大夥依照原訂計畫轉招到永慶不動產，並和同仁集思廣益，設計抽獎活動，與客戶保持良好的互動，感謝大家長期的支持。

林晃誠透露，在團隊管理上，建立正向、互助的工作氛圍，尊重員工的獨特性，讓每個人都能有明確的人生目標，打造正確職場心態，團隊才能走得長遠。再加上永慶不動產的深度聯賣、科技工具和系統，短短4個多月，全店已締造超過2100萬元業績，平均每2.5天成交1件。

永慶不動產漢神巨蛋華夏加盟店開幕儀式，舞龍舞獅到場增添熱鬧氣氛。(圖/永慶不動產提供)

無私分享打造高效能團隊 聯賣助攻共創商機

擁有16年房仲經驗的林晃誠，身為店協理，帶人帶進心坎裡，「不要為了賺錢而賺」是他常常分享給同仁的一句話，鼓勵同仁規劃好人生藍圖，有自己的生活與夢想，工作才可以做得長久，他也希望強化同仁的自律性，培育每個人勇敢挑戰事業舞台，不會因為害怕失敗而卻步。

每天固定開早會，大家互相交流案件資訊，優化彼此的專業能力，造就更好的業績，甚至增加工作趣味性，設計進案比賽，只要積分多的人就可以抽紅包，藉此鼓勵同仁的努力，凝聚團隊成員間的情感，打造高效率的團隊，才4個多月店內就已有近10位同仁業績超過百萬，幾乎每一位同仁都破蛋，擁有好成績。

而高雄地區永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產三品牌聯賣已經形成一種文化，聯賣環境完善，有助於創業事半功倍，林晃誠認為在永慶體系內，大家都很積極配合，幫你的客戶找房子、賣房子，和住商不動產相比，多了三品牌間的聯賣配案來電，團隊單月最高可衝出近800萬元的業績，聯賣環境造就夥伴成交和服務效率加倍，這樣一個資源共享優勢，可以為團隊創造更快、更高的績效。

永慶不動產漢神巨蛋華夏加盟店參與第三季季會暨頒獎典禮，林晃誠和夥伴們開心上台領獎，彼此分享喜悅。(圖/永慶不動產提供)

「實價登錄3.0」加上科技工具 幫助客戶買賣屋

永慶不動產落實「先誠實、再成交」的信念，推出「實價登錄3.0」將成交行情揭露到門牌，林晃誠坦言有「實價登錄完整揭露至門牌」助攻，對於開發客源很有幫助，讓客戶在第一時間就對經紀人產生信任感。

「想要長遠經營，永慶不動產可以當強大後盾!」林晃誠笑著回答，擁有強大後台支援系統的永慶，能提供最即時的市場訊息，而也有客戶反映不管是電腦或是手機APP，搜尋更加順暢，完整呈現物件，操作更簡單又方便，靈活度更勝一籌!，

此外，永慶還有i智慧系統及行動智能經紀人APP等各種科技工具，是每位業務天天必打開的法寶，不用進辦公室，就能協助客戶配對喜愛的物件、找到淺在買主，完成買賣屋的人生大事!

漢神巨蛋華夏加盟店夥伴涵蓋30-50歲中生代，大家感情融洽、也合作拚業績，目前店內已有7位同仁業績超過100萬元，幾乎每一位同仁都破蛋。(圖/永慶不動產提供)

持續擴展藍圖 團隊力拼半年業績突破3600萬元

雖然加盟創業永慶不動產漢神巨蛋華夏加盟店才4個多月，店內業績持續穩定成長，林晃誠說「目前同仁平均年齡43歲，最年輕的30歲，最年長則有50多歲，不但有資歷豐富的業務，也有衝勁十足的新血，帶領這群有理想抱負的中生代團隊，一同邁向事業成功的人生，是很棒的事!」

在永慶不動產這個最強創業平台上，同仁可以發光發熱，林晃誠期望讓人人都成為優秀業務，他更希望在2020年底前，全店業績衝破3600萬元，共享成功的豐盛果實，每位夥伴可以提升生活品質，為家人和未來得到保障。

(中時新聞網)