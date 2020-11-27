台中市長盧秀燕表示，她贊成推動數位卡，台中市將加速建置，增加衛教、社會、民政等資訊，具強大擴充功功能。（盧金足攝）

台中市議員王立任強調，台中市是六都唯一沒有「數位學生證」的直轄市。（盧金足攝）

台中市是六都唯一沒有「數位學生證」的直轄市？台中市議員27日在總質詢時指出，市府應跟上數位科技的時代，不要為發兒童交通卡贈品，又製作一張造成負擔又會快速被淘汰的卡片，強烈要求市府發放「兒童交通卡」前應該先將卡片轉型為「數位學生證」。市長盧秀燕贊成這是很好的意見，市議員的建議符合時代趨勢、師生需求，市府會朝這個方向努力，並考慮數位學生證在孩子升學時，例如國小升國中，自動升級擴充相關功能，加速建置，衛教、社會、民政等資訊，具強大擴充功功能。

市議員王立任、謝志忠、張玉嬿、張耀中表示，盧秀燕宣布台中市將在明年1月1日實施6至12歲小朋友享有搭乘捷運半價優惠政策，送6至12歲小朋友每人一張「兒童交通卡」。

但目前台中市各國小內使用主要實體卡為圖書借閱證，而各校使用卡片狀況不一，在232所國小有187所學校有圖書借閱證，占80％，其中有2所的圖書借閱證還有附加其他功能，有4所則同時使用其它的卡。

王立任說，依據台中捷運公司「兒童交通卡」契約書內顯示使用範圍為台中市大眾交通運輸工具，無法更改設定融合校務系統，跟一般悠遊卡只差在搭乘捷運半價優惠，大部分的學生另還有一張台中市立圖書館的圖書證，多一張「兒童交通卡」對於小朋友來說功能太單一且增加攜帶負擔。

他強調，數位化時代，許多行政系統數位化並以電子卡片為認證媒介，台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市均有在學校推出「數位學生證」，融合許多市府及學校使用功能如學校簽到、借書、及悠遊卡，建議台中市「兒童交通卡」應該先轉型為「數位學生證」才能多卡合一，減輕學生負擔。

謝志忠要求教育局在一個月內提出數位學生證下一階段發展方向及具體進行時程表，在推動數位市民卡時，要求研考會的市政民調需納入市民卡需求調查，將不使用數位工具的族群納入考量，並提出相應對策，若市府在執政兩後，尚不知市民的需求，著實擔心在市民卡的推動上不僅不會「後發先至」，恐怕將是「後發不至」。

張玉嬿強調，數位學生證初次申辦免費，而且市府製作數位學生證的預算還可以爭取交通部公路總局補助，減少市庫支出。在這數位化的時代，即便是學生族，也應該一證在手、暢通無阻，數位學生證百利無一害。

張耀中認為，未來數位學生證一定會結合電子票證和電子支付等功能，每個學齡級別的學生證所需要的數位功能不盡相同，呼籲市府做好分級分齡的數位規劃，數位學生證持有人畢業之後，能順利轉型成一般電子票證使用。

(中時 )