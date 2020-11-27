恩德27日與台灣旗幟業隱形冠軍旗邦簽署客製化口罩生產策略聯盟，旗邦將成為恩德口罩生產設備UV噴繪機的示範工廠，將國內恩德UV噴繪技術導入口罩產業，成為國內首家客製化口罩的噴繪廠商。

旗邦是隱身在彰化田中的世界級專業旗幟製造廠，國內廠商以手工製版印刷旗幟時，旗邦就首開自動網版印花機，印製世界各國國旗。

旗邦董事長王照邦表示，他是台北松山人，當兵期間曾在彰化田中服役，田中是印染人才最多的地方，跟著印染產業在地人在彰化田中創業。旗邦生產各國國旗及省旗、MLB、NBA及NHL等一級方程式賽車、美國軍旗，以及繡花及拼布旗，年產數千萬旗子行銷全世界60多國。

王照邦指出，旗邦這次與恩德合作，會在無塵室內用噴繪機噴繪口罩圖樣。彰化田中有家口罩廠具有生產及販賣執照，GNP資格還在審核。未來這家口罩廠將提供空白口罩給旗邦作客製化噴繪，1天8小時可噴繪5千片口罩。

恩德耕耘噴繪機多年，主要應用在傢俱、玻璃及板類。恩德主管表示，今年疫情肆虐，口罩不再是必需品，也成為個性化商品。旗邦因應這股恩德科技合作，將恩德科技的UV數位噴繪機噴印口罩，首創無需開版，單一工序即可完成口罩噴印，與市面上需要經過多工序的熱轉印及另外製版生產批量印刷方式不同，高效快速，真正做到客製化。

恩德指出，恩德協助旗邦今年初次生產印製客製化萬聖節口罩，引起一波熱潮，協助旗邦拓展業務範圍及朝向數位化生產轉型。27日雙方簽署客製化口罩生產策略聯盟，旗邦將成為恩德口罩生產設備UV 噴繪機的示範工廠，以達到雙贏局面。

恩德科技因應工具機外銷深受中美貿易戰、新冠肺炎疫情及新台幣匯率等利空因素衝擊，調整經營策略，從精簡組織、降低成本及強化木工機台灣內銷市場著手奏效，第三季認列3千多萬元匯損，仍轉虧為盈，EPS為0.01元，達成事欣科集團兼恩德董事長廖文嘉交付第三季轉虧為盈的營運目標，前三季每股虧損縮減至0.35元。

(工商 )