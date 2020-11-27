台視八點檔《生生世世》，方文琳和黃文星差10多歲的姐弟戀，先前迫於無奈分道揚鑣，由於兩人外型匹配，觀眾紛紛敲碗兩人能在一起，本週將播出兩人再度重逢，情感真摯場面感人，方文琳笑說拍戲時沒有揣摩「幹嘛要揣摩，人生當中的經驗就很豐富了！但是拍戲規拍戲，當然會有彼此訴說過去種種的情境，現實生活中比較少有這樣的可能。」也俏皮透露兩人情緒很濃烈，但不能劇透，讓觀眾看正片好好欣賞。

黃文星隨著劇情推進，10年後再出現已是白髮蒼蒼的大叔，方文琳也在髮型上做改變。10年歷經許多波折，角色人生過的十分艱辛，方文琳表示對於未來的生活，相信自己可以過得很好，即使一個人，也要讓自己下半場的人生過得很精彩，她表示：「不管是學新的東西、做想做的事，要把自己照顧好，健康、生活安排好，不要讓子女和父母擔心，就是我想要的日子。」

方文琳劇中飾演「劉淑莊」，非得把徒弟米可白留在身邊，被觀眾直指有私心，方文琳笑說：「我就說演這部戲很人性，該有的出發點就一定會有，要說自私也可以，淑莊為了自己，好不容易一手培養起來的助產士，從小一起生活是有感情的。有些粉絲分析，她還是很疼明珠，嫁出去也是捨不得，當不成自己的媳婦難免扼腕，但該放手的還是要放手」。《生生世世》近期收視表現亮眼，26日收視再衝新高，全體平均收視1.90，家庭主婦更有3.78。

(中時 )