民進黨立委高嘉瑜嘆自己因為近來得罪許多人，捲入是非。對此，知名作家苦苓直言，高嘉瑜此舉是要學習台北市長柯文哲模式參選台北市長。雖然高嘉瑜並未正面回應參選議題，但同黨前立委謝欣霓卻爆料，疑似某民代幕僚正籌組基金會為市長選戰募款，這個幕僚背景一查竟和高嘉瑜有關！

苦苓日前在政論節目《辣新聞》上直言，高嘉瑜為何要把自己塑造成一個被迫害者？他分析是想複製柯文哲當年被逼迫參選台北市長的模式；之前高嘉瑜碰到吳怡農和藍委蔣萬安都說，將來「他們3人」都是要選台北市長，因此只要高嘉瑜度過這場風波，市長之路就更順遂了。

無獨有偶，謝欣霓23日在臉書發文表示，身為一個仗義直言的人，已經接獲許多企業主投訴，「某名民代」正在籌組基金會，為競選市長募款，企業主為了不被報復只好拿出不樂之捐。文末，謝欣霓更請教臉書大神：如果最後提名的不是「ㄊㄚ」，可以退款嗎？

謝欣霓臉書。（摘自謝欣霓臉書）

發了這篇後，謝欣霓今（27日）又在臉書發文表示，「到底是誰利用這個協會向不熟識的廠商募款？只因為『你』要選台北市長，廠商運氣不好成為『你』選區內的bot標案的協力廠商，就要給不熟的『你』不樂之捐」？

謝欣霓臉書。（圖片摘自謝欣霓臉書）

謝欣霓更附上一張很有意思的照片。照片中是一封信件，信件署名「台灣美學城市創生發展協會李其魯」。底下更有網友搜尋此名，發現和高嘉瑜議員辦公室幕僚李其魯同名同姓，這個巧合也釣出TVBS知名政論節目主持人錢子（錢怡君）留言：有卦！

(中時新聞網)