陞旺建設股份有限公司董事長林順通(右)及日東昇建設經理羅聖熹都表達對奇美醫學中心的感謝。。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

工地裡10位有8位勞工菸酒、檳榔不離手，奇美醫學中心每年提供100至120名嚼食檳榔個案進行戒檳榔服務，統計106年至今，累計參與409名戒檳榔個案，其中300名完全戒除嚼食檳榔行為，84位減量一半以上，勸戒成功率達94％。

國民健康署運用勞保資料串聯癌症登記資料顯示，建築業是嚼食檳榔率較高行業別之一，在工地嚼食檳榔勞工因工時關係、或擔心參加檢查耽誤工作進度、害怕檢查結果致無法工作而影響收入等因素，無法至醫療院所參加篩檢。奇美醫學中心為照顧營造業勞工健康，2020年起開始醫療人員至營建工地免費為有抽菸、吃檳榔或已戒檳榔工人，提供口腔黏膜檢查，落實早期發現早期治療的公共衛生責任，目前已與4家營造業廠商合作。

奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師杜嘉煒指出，61歲洪先生長年在工地工作，常透過吃檳榔與抽菸提振精神，幾個月前發現口腔有異樣，自覺可能是吃薑母鴨進補火氣過大，2個月後，恰逢奇美醫學中心帶領醫療團隊到建案工地，提供免費口腔黏膜檢查，發現是「均質性薄白斑」，此病灶為常見的口腔癌前病變之一，所幸及早發現。

根據衛生福利部國民健康署108年公布資料顯示，口腔癌死亡人數約3400人左右，106年新發生人數更有7800人，其中男性占9成，好發年齡30至64歲佔約8成，屬於青壯年人口，對於家庭影響甚鉅。

和奇美醫學中心合作的陞旺建設股份有限公司董事長林順通表示，在奇美醫療團隊介入前，工地裡10位約8位勞工抽菸、嚼食檳榔、喝酒都不離手，希望藉由奇美醫學中心團隊到工地執行口腔黏膜檢查，把工地不好的健康習慣降低，這也是第一次有醫學中心主動聯繫並提供勞工口腔黏膜檢查。

日東昇建設經理羅聖熹表示，自己嚼檳榔10多年，後因家人關係及政府也極力宣導下，終於戒掉檳榔，口腔衛生漸變好，牙齒縫也不會卡檳榔渣了，但他坦言，在工地宣導勞工不要嚼檳榔很困難，但藉由醫療團隊到現場執行及說明，讓勞工意識健康重要性，不會存有僥倖的心態！

杜嘉煒說，口腔癌病人高達9成有吃檳榔習慣，若能藉由每2年1次的免費口腔黏膜檢查，早期診斷與治療癌前病變，就能阻斷其轉變為癌症的可能性。另外，若在頰黏膜、嘴角發現白斑、腫塊，或超過2周以上未癒合的口腔潰瘍，應儘速就醫，以免持續惡化成為口腔癌。

奇美醫學中心歡迎有意願戒檳榔的民眾或接洽工地口篩之業者皆可致電癌症篩檢站06-2812811轉分機53289，讓專業的醫療人員協助進行口腔黏膜檢查及戒除嚼食檳榔的習慣。

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(中時 )