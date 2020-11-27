157國道公車返往大甲、台中市區之間，經市議員吳敏濟爭取後，12月14日起將延駛至頂店，27日舉行居民試乘活動。（陳淑娥攝）

台中市157國道公車返往大甲、台中市區之間，但卻沒有到達頂店里，經市議員吳敏濟爭取後，12月14日起將延駛至頂店，27日舉行居民試乘活動。吳敏濟表示，沿線增加4站，距離為1.5公里，未來可擴大服務1萬5000位民眾。

頂店里大甲高中退休校長莊達田表示，國道公車154從中清交流道進市區，像直達車一樣方便，去年延駛到頂店後，附近居民萬分高興，可惜走台灣大道的157路還是要到區公所搭乘，十分不便。

吳敏濟指出，經他極力爭取下，157路公車下個月即將延駛，路線行經文武里、奉化里及頂店里，可擴大服務1萬5000人。試乘活動也於27日舉行，數十位里鄰長興高采烈乘車，以後不用再麻煩請人接駁，在家門口就可以上下車。

公捷處運籌管理科股長陳勁安表示，自12月14日起，157路公車大甲端從區公所延駛至頂店，延駛距離1.5公里，途中增設大甲國小、大甲槌球場、梁家古厝及頂店等4站。台中客運協理陳旗清指出，台中捷運已經通車，157路公車乘客可在市政府站轉搭捷運，或前往烏日高鐵台中站。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，吳敏濟特別自費印製數萬份班表，包括157、154、658、659等熱門新幹線公車，歡迎民眾到服務處免費索取。

(中時 )