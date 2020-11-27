想好跨年怎麼跨了沒？台北慕軒飯店12月1日起開賣一泊二食『跨年饗食夜』住宿專案，可於12月31日跨年夜雙人入住米其林指南推薦飯店一晚，當晚在酒吧享用『跨年夜未眠』歐陸自助晚餐，大啖世界頂級SRF極黑豬排、現切爐烤牛排、龍蝦濃湯等料理及精選美酒無限暢飲，隔日元旦悠閒品嚐晨光早餐，每房專案價14,800元＋15.5％起，限量僅有10間。邁向嶄新2021年，不出國也能在台北市中心擁有最舒心的跨年體驗。

位於台北市敦化南路黃金區位的慕軒飯店，倚著優雅欒樹林蔭大道，以其低調豪華和優雅而聞名，2018-2020連續三年名列「台北米其林指南」住宿推薦，近日更第四度榮獲「2020世界奢華飯店大獎」肯定。

台北慕軒飯店位置鬧中取靜，占地利之便，想去台北101欣賞跨年必備的煙火大秀，還是待在酒吧與情人朋友歡樂倒數敲杯，輕鬆隨興安排跨年行程。

慕軒飯店一樓URBAN331威士忌酒吧將於12月31日晚間20：00~22：30推出『跨年夜未眠』歐陸自助晚餐每位2,200元＋10％，可品嚐到被譽為世界頂級豬肉的碳烤SRF極黑豬排、原木煙燻爐烤牛排、焗烤生蠔、龍蝦濃湯等二十幾道精緻料理，再享紅白葡萄酒、現拉生啤酒及跨年特調無限暢飲。

此外酒吧將舉辦趣味賓果活動，優勝者即可獲得名人最愛的16坪天際套房雙人住宿券(原價69,300元)及各式熱門餐券，在笑語聲中揮手拜別2020年。

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(中時 )