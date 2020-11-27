「因為愛琴吉他音樂節」連三天在華山1914文創園區開展免費入場。（盧禕祺攝）

被羅大佑直指是處男 黃國倫妙回「老婆沒被我壓壞」

「因為愛琴吉他音樂節」連三天在華山1914文創園區開展免費入場。（盧禕祺攝）

「因為愛琴吉他音樂節」連三天在華山1914文創園區開展免費入場。（盧禕祺攝）

「因為愛琴吉他音樂節」連三天在華山1914文創園區開展免費入場。（盧禕祺攝）

羅大佑、王治平、黃國倫、陳子鴻、洪本展、大大娛樂李明智、育典樂器陳子文發起「GUITAR MANIAC因為愛琴吉他音樂節-百年百琴吉他特展」27日起，連續三天在華山1914文創園區開展免費入場，今開展記者會除了公布28、29日「因為愛琴演唱會」演唱會門票完售，同時宣布明年展開「送吉他到偏鄉」計劃，老師們將帶著各自的吉他親赴偏鄉，讓各地的小孩都有機會學習吉他，透過接觸音樂，改變人生；活動上提及門票一票不剩，連老師們原本預留給親友的公關票也全數拿出來，提供欲參與演唱會的民眾搶購，黃國倫開心之餘驚喊：「那我媽怎麼辦！？」

展出內容包括百年百琴吉他特展、音樂論壇、琴授琴售、吉他診所、因為愛琴演唱會以及勇氣舞台等，每日下午都有黃國倫、黃欽聖等人舉辦音樂講座，將拿著價值數百萬吉他彈奏給現場民眾欣賞。尤其以黃國倫收藏的吉他更是貴重，多把歷史悠久，還有曾在美國大都會展出、現值1、20萬美金的罕見吉他；老師們視吉他如最愛，是否曾為了吉他和另一半吵架？黃國倫自爆之前一次和老婆寇乃馨大吵，她一氣之下拿起他身旁價值10萬的吉他砸碎，黃國倫哄老婆：「如果妳砸吉他會快樂，我樓下60幾把吉他都給妳砸。」甜喊老婆第一、老婆比吉他重要，寇乃馨氣消後還買了把吉他回送老公。

愛貓的王治平，自行設計製作貓吉他，前前後後花費近四個月，來往溝通無數次，包括設計圖、木材選料等等，包括貓頭、貓爪通通都變成設計，該吉他對他而言充滿無比紀念價值。陳子文則是推薦日本知名製琴師為他量身打造的吉他，原來該名製琴師因為種種緣故後來跑到台灣躲起來做琴，經過他的三顧茅廬，終於幫他做了一支樸實又簡單的吉他，讓陳子文愛不釋手，他也將搬出UD傳家寶Steve Vai簽名發光琴作展出，而陳子鴻也將自己珍藏Eric clapton簽名吉他展出。

(中時 )