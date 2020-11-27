歷時3個月、32場精彩賽事、共超過160位球員投入競賽，由房仲第一品牌永慶房屋舉辦的「第七屆永慶盃壘球賽」本月圓滿落幕。永慶房屋總經理吳良治表示：「健康的員工就是企業的競爭力！公司推動『聰明工作、健康生活』的幸福職場，每年透過舉辦運動賽事，促進員工身心健康，唯有幸福的員工，才有滿意的客戶。」

永慶房屋共有8支球隊在球場上一較高下，尤其今年總決賽話題十足，由去年亞軍隊伍「新北永者聯盟隊」，對上去年冠軍隊伍「新文超級霸隊」，時隔一年雙方再交手，精彩對決引爆現場氣氛！大批親友團及休假員工前往應援，不少喜愛壘球比賽的民眾也到現場觀戰，最後「新北永者聯盟隊」技高一籌，獲得第七屆永慶盃壘球賽冠軍。

「新北永者聯盟隊」技壓群雄，獲得第七屆永慶盃壘球賽冠軍。(圖/永慶提供)

兼顧工作與生活！「彈性工作八小時」打破高工時

「新北永者聯盟隊」隊長楊牧蒼今年不但帶領全隊奪下隊史上首座冠軍，同時也獲得「最佳MVP」及「人氣王」殊榮。楊牧蒼透露，球員們合作多年，平時在工作崗位上互相合作，每個月隊員們還會相約練球，已培養絕佳默契，今年終於如願以償登上冠軍寶座。

楊牧蒼說，公司首創業界「彈性工作八小時」制度，只要善用上班時間，就能享受下班後的時光，改變一般外界都對房仲有著高工時的刻板印象。楊牧蒼以自己為例，他時常安排假期陪家人出遊，平常還能接孩子上下課，自己也能安排時間運動，他就是兼顧工作與生活的最佳寫照。

「新北永者聯盟隊」隊長楊牧蒼(圖右)帶領球隊獲得冠軍，同時也是「最佳MVP」及「人氣王」。(圖/永慶提供)

職場百戰百勝！「永慶大聯盟」讓你知己知彼搶先機

「新北永者聯盟隊」隊員黃家麟指出，這次團隊合作拿下第一名，都感謝隊友在賽前、賽後提供相關數據分析，包括每一隊的打擊率、防禦率、安打數及盜壘數等資訊全都一清二楚，讓球隊可以隨時調整球員的順序與位置，透過知己知彼，達成勝利目標。

黃家麟認為，數據分析不論在球場或職場上都是致勝關鍵。舉例來說，公司首創「永慶大聯盟」工作遊戲化系統，提供AI智能指派任務，讓工作就像「闖關任務」一樣有趣，目前他在土城區擔任店長，平時透過系統了解同仁狀況，適時的提供協助，幫助經紀人達成百萬年薪的夢想。

啦啦隊表演活力四射，成功帶動全場氣氛。(圖/永慶提供)

「運動企業」永慶房屋讓你享受幸福生活！

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，公司每年舉辦大型運動賽事，包括壘球、籃球及羽球，藉此增進同仁們的情感交流，也提升團隊的合作默契。塗振宏說，永慶房屋不但年年獲得體育署頒發的「運動企業認證」，今年更連續三年獲得HR Asia頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」，相信這樣的職場環境，能讓同仁上班保持熱情與活力，提供客戶專業及最好的服務品質。

塗振宏強調，今年各行各業遇到疫情衝擊，但永慶房屋仍堅持打造工作與生活平衡的幸福職場，並提供業內最優待遇「保障業務新人前九個月每月五萬元」，成為求職者的就業首選。根據內部資料統計，今年六月至十月底，應徵人數較去年同期增加45%，創下歷年來的新高紀錄。塗振宏說，歡迎加入永慶房屋，一起享受幸福生活。

(中時新聞網)