昨晚傳出勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，今年7、8月間委託證券公司用勞動基金帳戶內款項下單炒作某公司股價；而該證券公司是否涉及異常交易、是否要通報金管會，勞動基金運用局表示，目前調查中，需要看調查結果做後續處理。

基金局指出，自營的部分有嚴謹的流程，由開會共同討論決定；而委外代操的部分除了有遴選程序外，還有事後的監督程序，是否涉異常交易，則仍待後續調查。

(中時 )