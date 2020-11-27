組長委託證券公司代操涉異常交易？基金局：調查中 14:552020/11/27 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昨晚傳出勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，今年7、8月間委託證券公司用勞動基金帳戶內款項下單炒作某公司股價。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨晚傳出勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，今年7、8月間委託證券公司用勞動基金帳戶內款項下單炒作某公司股價；而該證券公司是否涉及異常交易、是否要通報金管會，勞動基金運用局表示，目前調查中，需要看調查結果做後續處理。 基金局指出，自營的部分有嚴謹的流程，由開會共同討論決定；而委外代操的部分除了有遴選程序外，還有事後的監督程序，是否涉異常交易，則仍待後續調查。 (中時 ) #勞動部 #勞動基金 #游迺文 #基金局 #異常交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞動基金局內控失靈？ 自律公約僅明定不能國內上市櫃公司交易 12:132020/11/27 生活 1分鐘讀財經》養套殺？麥味登競拍前狂飆 主管機關要查 08:172020/11/27 財經 股價指數期貨贏家專欄－道瓊期震盪盤堅 偏多看待 04:102020/11/27 證券．權證 疫苗進展佳亞太REITs補漲可期 04:102020/11/27 投資理財 舞弊防制專欄－全球經濟犯罪調查 新冠時代的舞弊預防、偵測與調查（上） 04:102020/11/27 金融．稅務 陸港觀盤－淺談中國地方國企 04:102020/11/27 全球財經 RCEP協定 將為亞股添助力 04:102020/11/27 投資理財 勞動基金運用局前組長游迺文承認餐敘 否認涉不法 11:232020/11/27 社會 勞動基金前投資組長指示券商下單股票 檢方聲押禁見 08:292020/11/27 社會 大企業×新創 合作新趨勢系列4－研華扶植共創夥伴 開拓物聯網版圖 04:102020/11/27 財經要聞 財經熱門新聞 比爾蓋茲5年前神準說中疫情 再度發功預言下個大災難 - 財經 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 台積電衝506元累了 謝金河爆這2檔扛下一棒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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