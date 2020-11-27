市場游資充沛，高端買方購買力強，推升豪宅聚落的交易量，其中大直地區豪宅近年交易規模幾乎逐年成長，大直總價8,000萬以上的豪宅今年前三季交易達35件，比去年同期增加46％，總金額達到64億元，不僅大型社區交易量穩定，更有不少戶數較少的小型豪宅社區，交易亮眼。

近五年來大直豪宅交易量逐年攀升，今年前三季35件比過去幾年同期約20多件，增加四至五成左右，更是2016年房地合一稅實施首年、房市最低迷時期的的五倍，今年大直豪宅的平均單價約每坪127萬元，平均總價則為1.8億元。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，受惠貨幣寬鬆及低利帶動、企業獲利提高，高資產族群手握大筆資金挺進不動產市場，豪宅成為不少富豪布局的主要標的。大直為台北豪宅主要聚落之一，部分豪宅具有水岸景觀，且豪宅屬性多元，頗受高端買方、特別是具有地緣關係的富豪青睞，不少換屋或增購都是原本在大直已有置產或長期居住的高資產族。

郎美囡表示，大直豪宅近年單價均約在每坪130萬元上下，平均總價約在1.6～1.9億元間，並未因近期房市波動有明顯拉高，顯見買方對於價格仍有堅持，逢低才會出手。

例如今年大直最大宗豪宅交易為德祥開發位於明水路巷內的「明水靜」，B棟全棟開價8億多元，完工了八年多，幾經更名銷售，才在今年初以約5.35億元、每坪約103萬元成交。

今年大直豪宅社區交易大宗除了「西華富邦」等大型指標社區個案外，也有不少總戶數不到50戶的中小型豪宅社區成交，如「冠德來特莊園」、「達麗花園」、「普羅旺斯」、「國美大真」等，吸引偏好住戶單純、環境清幽的買方。

(工商 )