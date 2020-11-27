大陸正研究探索建設澳門證券交易所，地點位於毗鄰澳門的橫琴。

大陸國家發展改革委近日在官網刊登答覆函，提到在橫琴設立交易所有利於支持澳門發展符合自身實際的特色金融產業，推進澳門經濟適度多元發展，助力粵港澳大灣區建設。發改委認為，橫琴毗鄰澳門，區位優勢明顯，具有粵澳合作的先天優勢。

不久前發布的澳門2021年財政年度施政報告顯示，將建立健全金融法律法規，加強金融軟硬基礎設施建設，鼓勵大灣區企業來澳門發行債？落實跨境雙向「理財通」試點，促進跨境投資便利化，助力人民幣的跨境流動和使用。南方網認為，上述舉措彰顯澳門進一步做大做強現代金融業的決心。

靠近澳門的珠海及橫琴目前在支持澳門現代金融業發展方面做了不少銜接的準備工作，例如在金融基礎設施服務方面，橫琴新區公共數據中心、橫琴智能超算中心一期等已建設完成。

發改委也在答覆函中提到，澳門聯合廣東在橫琴推動建設粵澳跨境金融合作（珠海）示範區，已吸引澳門大西洋銀行橫琴分行等十餘家澳門金融機構入駐，在橫琴註冊的金融企業已有5,000餘家，為深化粵澳金融產業合作奠定良好基礎。

(工商 )