為協助台灣軌道產業啟動數位轉型，資策會與台灣高鐵27日進行合作意向簽署，並邀請東元集團黃茂雄會長擔任貴賓。資策會將協助台灣高鐵進行數位轉型，透過釐清應用需求，並引進產業方案共同完成，打造產業數位共創生態系。

根據歐洲鐵路工業協會研究資料統計，全球軌道運輸系統建設至2023年產值可達1,920億歐元？（約為新臺幣6.9兆元），而交通部在2019年12月也首度撰擬第一本「交通科技產業白皮書」，勾勒未來10年交通科技產業發展，預計國內鐵道交通建設投資近2兆元，估計可產生超過4兆元以上之產值，可見後續軌道產業將持續成長，市場規模龐大，且同時掌握周邊產業整體發展。

資策會董事長李世光表示，資策會長年深耕於資通訊領域，從資訊荒島的拓荒者、電子化政府的尖兵、資訊化社會與數位國家創新經濟的推手，至今以「數位轉型的化育者」為定位，協助台灣各行各業在這波工業4.0與數位經濟的浪潮中，進行產業數位轉型。

本次雙方合作以車站智慧創新應用服務（例如智慧閉路電視系統、智慧公共廣播系統等）發展為主，將透過整體性需求調查，再藉由敏捷式系統工程方法進行分析，提供民眾更優質的乘車服務體驗。台灣高鐵董事長江耀宗也表示，高鐵的安全、便利與永續發展，不僅攸關公司營運表現，更直接影響台灣社會經濟的發展與國家的整體競爭力。

順應「國造政策」，由需求創造供給，資策會與台灣高鐵的實質合作將開啟國內軌道產業數位轉型的新頁，除可提供更即時的效率與更精進的品質外，更可讓台灣廠商厚植軌道產業之服務研發能量，讓有意願及能力投入軌道產業之業者，一起共創智慧軌道運輸數位轉型典範，並將此服務模式擴展到其他相關產業，加速產業挖掘轉型契機，繼而協同將成果向海外輸出。

(工商 )