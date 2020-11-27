自從間質幹細胞(MSC)成顯學以來，訊聯(1784)間質幹細胞今年1~10月累計營收，較去年同期成長50%，此外，訊聯細胞委託研究/製備(CDMO)業務自提供美國大藥廠、歐洲疫苗廠之後，近期也傳出好消息，接獲香港皮膚保養和國內毛髮用品的委託製造訂單，較去年成長2倍。

訊聯正加速三項肺部臨床試驗，第一是以異體間質幹細胞治療急性呼吸窘迫症候群(Acute respiratory distress syndrome,ARDS)，目前已進入人體二期臨床試驗申請；第二是與北部醫學中心申請ARDS恩慈專案；第三是與中山醫大附設醫院進行癒後肺纖維化的臨床研究；以及同步進行IND(新藥臨床試驗)的申請，以供不同病患的醫療需求。

《特管辦法》讓訊聯累積20年的再生醫學技術，能實際運用於自體細胞治療，包括慢性傷口、皮膚健康、關節修復等，近期「脂肪幹細胞治療慢性傷口案」收案患者癒合良好，對高齡社會、長照褥瘡人口都是一大福音，也加速訊聯與慈濟醫院、中山醫大附設醫院合作的送件進展。除了上述特管辦法細胞治療技術、細胞自體自用的具體成果，未來都有機會銜接細胞治療製劑，轉型升級為產品化發展，縮短藥品研發時程以外；訊聯也加速異體細胞製劑的腳步，迎接細胞治療時代來臨。

(時報資訊)