2020「台北．金融博覽會」27日登場，第一天開幕就吸引民眾大排長龍。金管會副主委邱淑貞在致詞中揭露六大數據，從中發現民眾與金融業早已密不可分。她也觀察到今年有許多年輕人在排隊，展現對金融博覽會展覽的濃厚興趣，她強調唯有金融機構的客戶持續支持才是金融業持續往前的動力。

邱淑貞指出，2019年國人在銀行的全體存款已達1.6億個帳戶，平均一人有4到5個帳戶、2019年信用卡持卡人總數達1,085萬人，而卡數達4,748萬張，平均每個人持有4.4張信用卡、2019年房貸戶有202萬戶、證券有1,020萬戶，保險業滲透度連續12年達到全球第一、2019年台灣保險密度即平均每人每年的保費支出約更達新台幣15.4萬元。

邱淑貞指出，從這六大數據顯見銀行、證券及保險已與全民生活息息相關。今年的金博會不只是金博會，參展單位達上百家，許多與金融機構合作的技術夥伴皆有到場，顯示相關單位與支援單位，已共同成立支援關係。

邱淑貞指出，此次展場攤位都將「抽象商品具體化」，讓民眾體驗金融發展與生活幸福度的感受，希望藉此讓民眾確實感受到商品溫度與金融機構信賴度。她認為本屆與第一屆相比已不是學習階段，而是非常完整，與香港、新加坡不遑多讓，業者、民眾的參與度也很高。

邱淑貞指出，金管會是維持金融機構穩定的監管單位，但也希望金融機構提供服務，且資源用在實質經濟發展。數位化金融能提供更便利的的服務。金融機構重視ESG，未來更要不斷精進，才能符合社會期待，為永續經營繼續努力。

(工商 )