汪東城在《因為我喜歡你》中告白愛上郭雪芙，體貼護愛的追求攻勢，本週成功擄獲芳心，還獲得郭雪芙霸氣獻吻，汪東城也甜蜜熱吻回敬，濃烈愛火閃爆全場。雖看似唯美戲，但郭雪芙自嘲拍到脖子差點扭到，汪東城也笑說接吻角度鼻孔被郭雪芙鼻子抵住，笑稱呼吸困難，汪東城搞笑說：「我忘記刷牙」，郭雪芙則說：「不要吃洋蔥跟大蒜就好！」

汪東城透露，戲外的自己被告白經驗居多，曾經每天收到同一位學妹送的早餐和情書，持續1年多到他畢業，至今仍印象深刻。儘管擁有眾多粉絲，但汪東城自爆在感情上也曾受傷過，透露曾向一位相處愉快、年紀稍長的姊姊告白，沒想到卻換來對方回應：「不好意思！我只把你當弟弟。」無緣的姊弟戀讓他當時頗為挫折。

張本渝和新加坡男神陳泂江在劇中上演姐弟戀，對彼此的愛意則漸趨明朗。張本渝表示，雖然和陳泂江是首度合作，但因為兩人都喜歡運動，也都愛狗，很多共同話題可以聊。在陳泂江跨海來台拍戲期間，張本渝也常跟他分享私房的美食地圖，「本來要帶他去喝很好喝的調酒，但空檔時間對不上只好作罷。」儘管如此，熱心的張本渝仍趕在陳泂江離台前，排除萬難帶他去參觀故宮，善盡地主之誼。

張本渝、陳泂江演出姐弟戀。（八大提供）

(中時 )