逼車事件發生後，集集警分局立即到場處理，呼籲駕駛人尊重路權行駛，共同努力營造優質用路環境。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

26日晚間有網友在臉書社團TMRA台灣摩托車友協會貼文，指出一位重機騎士遭貨車惡意逼車，之後慘摔的影片，並表示貨車駕駛疑似肇逃，揚言發動肉搜。對此，集集警分局表示，該案發生南投縣水里往集集路段，貨車駕駛並未肇逃，但有逼車等多項違規情事。

該起事件發生於2020年9月19日，於台16線12.8公里處，一輛貨車跨越雙白線逼車，並擦撞騎士導致其失去重心摔落，當時後方車輛呼嘯而過，場面險象環生，所幸騎士趕緊躲到路旁逃過生命危險。

處理此案的集集警分局27日指出，小貨車顏姓男司機（50歲）已到案說明，稱沒有注意到右側有機車，才會不慎擦撞，由於貨車有違規行為，警方依規定舉發，重機騎士曾姓男子（20歲）全身多處擦傷，雙方已於26日達成和解。

警方強調，駕駛顏男違反多條《道路交通管理處罰條例》，最嚴重的任意逼車行為，可處6000至2萬4000元；變換車道未依規定打方向燈，可處1200至3600元；跨越雙白線任意跨越車道，可處600至1800元。事故發生後，立即要求駕駛禁駛、吊扣牌照3個月，代價相當高。

警方也表示，該案並非肇逃，車友揚言發動肉搜，若實際行動恐有違反《社會秩序維護法》之嫌，呼籲網友冷靜。

(中時 )