故宮博物院傳出將改隸文化部，更名「華夏博物館」，由隸屬行政院的二級機關降為三級機關，引發討論。前國民黨主席朱立倫今天表示，蔡政府若不是因為意識形態作祟，就是吃飽太閒，任何意圖破壞故宮博物院的歷史定位與國際聲譽，都是國人所不能接受的。

朱立倫說，故宮博物院（Palace Museum）是世界5大博物院，全球熱門排行榜第6名，一向是我們的驕傲，也是中華民國最重要的寶藏。他常跟外國友人說，同樣是故宮博物院，北京有的主要是故宮，台灣有的是博物院；我們擁有的是豐富的中華文化館藏。

朱立倫指出，今天驚聞蔡政府竟然想將「故宮博物院」改名為「華夏博物館」，由隸屬行政院的二級機關降格為文化部底下的三級機關，令他不禁搖頭，認為蔡政府若不是因為意識形態作祟，就是吃飽太閒。

朱立倫強調，珍惜故宮博物院，不因為政治立場、意識形態，而有所不同。任何意圖破壞故宮博物院的歷史定位與國際聲譽，都是國人所不能接受的，請民進黨懸崖勒馬，呼籲大家一起站出來反對。

(中時 )