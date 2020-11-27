繼華航紐約飛台灣的最毒班機共有14人確診後，這次再度出現13人同班機確診！中央流行疫情指揮中心今天公布台灣新增14名境外確診個案，其中12名女性印尼移工，都是居家檢疫期滿後確診，且被證實與先前同日來台確診的印尼移工607個案同班機，也就是這起班機群聚共有13人。指揮中心表示，不排除緊縮印尼來台防疫措施。

羅一鈞表示，這起13人群聚事件，其中有10人都有持PCR核酸檢驗陰性證明，且包含指標個案607案在內的9人都是三日內陰性，；另外3人是抗體陰性證明。

既然每個人都已經有陰性證明，為何來台後卻又確診？羅一鈞表示，不排除607個案為超級傳播者，因為他是最早發病，且病毒量很高，有可能是在飛機上或是候機室是因為密切接觸而傳染。另一個可能則是採檢時正好是潛伏期，至於是否有可能印尼方採檢有問題？羅一鈞認為，因為10多人的檢體都來自不同實驗室，因此可能性較低。

這起飛機群聚是否為有超級傳播者出現？羅一鈞表示，現在會將這些人的檢體搜集起來做基因序列分析，若都是相同的病毒株，就證實可能都是指標個案為感染源。

因為近期印尼來台移工確診數不斷突破新高，羅一鈞表示，不排除緊縮印尼來台的防疫措施，尤其這次確診的12名移工，共來自10個不同的訓練所，會在與日前曾確診的個案進行比對，提供勞動部暫緩環境不佳的訓練所員工來台建議名單。

是否會比照日前最毒班機全機採檢？羅一鈞表示，這班班機共有204人，只有接觸者需要居家隔離，其餘一率都是居家檢疫14天，他坦言，現在對病毒的理解比先前多很多，不需要全機採檢，只要嚴守居家檢疫再加上7天自主健康管理就足夠。

(中時 )