直擊牧場萌牛擠ㄋㄟㄋㄟ！牛脖萬元偵測環、專屬洗奶機

一般所喝到的鮮乳，你們知道從何而來嗎?《中時新聞網》直擊一間位在彰化縣福興鄉的禾康牧場，揭開牧場人員一天工作日常，以及剛出生的小牛超萌模樣，還有天價不斐為牛專屬洗乳頭的機器首度曝光。

彰化縣禾康牧場，擁有400多頭乳牛，以荷蘭牛、娟姍牛為主。(照片/游定剛 拍攝)

禾康牧場是統一集團鮮乳部，目前合作的134間酪農戶其中一間，場內擁有400多頭乳牛，以荷蘭牛和娟姍牛為主。本身從事國小安親班老師的牧場老闆娘趙雅莉坦言，和先生剛接手牧場時非常不適應，不過將從事教職工作的愛心與耐心帶到牧場，每天細心呵護每頭牛，秉持著食品安全、衛生的理念，讓消費者喝的安心。

牧場員工每天凌晨5點半準備榨奶工作。(照片/統一企業 提供)

「瞪大雙眼、一臉無辜」整排乳牛站好站滿準備吃大餐，場內另一邊是剛出生沒多久的小牛，超萌模樣讓人融化。大家一定感到好奇，牧場工作日常為何呢?趙老闆娘表示，每天凌晨5點半上班開始榨奶，員工會一起吃早餐，喝牧場鮮奶，同時也為品質來做把關，接下來更重要階段就是牛隻餵食。

剛出生不久的小牛模樣超萌。(照片/游定剛 拍攝)

趙談及牛為反芻類動物，為照護牠們的健康，曾遠赴平均產乳量，世界第一的以色列觀摩，而牧場裡每隻牛脖子上，都裝有價值1萬元的偵測環，獸醫師可利用手機24小時遠端遙控，監測牛隻健康與泌乳量。

禾康牧場每隻牛脖子上都掛有1萬元的監測器。(照片/游定剛 拍攝)

統一企業公共事務室經理凃忠正表示，極致鮮乳為確保產品品質，生乳生菌數控管，透過牧場養殖戶，在技術與管理之下，生菌數控制在1萬CFU/ml，這樣標準遠低於國家CNS 10萬CFU/ml，代表生菌數管控相當嚴格；另生產供應過程中，再由微米級陶瓷膜館技術，將細菌過濾掉，透過72°C 15秒巴氏殺菌法，將牛奶中的乳鐵蛋白和免疫蛋白保留下來，營養成分會更加完整。

牧場工作人員每天凌晨5點半上班開始榨奶。(照片/統一企業 提供)

價格不斐的牛隻專屬洗乳頭機。(照片/游定剛 拍攝)

統一企業公共事務室經理凃忠正表示，統一對生乳生菌數嚴格控管。(照片/陳威成 拍攝)

(中時新聞網)