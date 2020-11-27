大陸銀保監會管理委員會首席律師劉福壽近日表示，中國實際運營的P2P網貸機構，由高峰時期的約5,000家逐漸壓降，到今年11月中旬完全歸零。同時，大中型企業債務風險有序化解，房地產金融化、泡沫化勢頭得到了遏制。

劉福壽在「財經年會2021：預測與戰略」上表示，金融違法、腐敗行為受到了嚴厲懲治，一系列重大非法集資案件、不法金融集團和中小銀行機構風險得到了穩妥的處置；地方政府的隱性債務風險初步得到控制。

劉福壽稱，中國金融資產盲目擴張得到根本扭轉，影子銀行風險持續收斂，規模較歷史峰值壓降約人民幣20兆元。不良資產處置大步推進，從2017年初到9月末，銀行業處置的不良資產超過之前八年總和。

劉福壽還稱，未來將堅決防範和化解系統性金融風險。一是前瞻應對銀行不良資產反彈，督促金融銀行業機構做實資產分類，加大不良資產的處置力度。

二是有序推進中小銀行改革和風險的化解，做好高風險非銀金融機構的處置工作，持續拆解高風險影子銀行的業務，嚴查嚴控資金違規流入房地產領域，積極配合防控地方政府隱性債務的風險。

三是堅持推動市場亂象整治工作常態化，嚴厲打擊金融腐敗和違法犯罪，堅持全鏈條治理非法集資。

四是前瞻性做好應對外部環境可能變化的準備，指導涉外金融機構做好風險預案，提升應對國際風險的能力和水平。

(工商 )