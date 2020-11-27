全員來自日本的韓團「NiziU」12月2日將以單曲〈Step and a step〉出道，該曲MV在11月25日公開後8小時觀看人數立即破320萬，據YouTube「NiziU Step and a step - Live View Count」頻道即時統計，截至隔日26日晚上9點半，觀看人數已達1620萬，再度證明飆高人氣。

日韓混血新銳女團Nizi於12月2日出道。（索尼音樂提供）

NiziU讀音同「need you」，是索尼音樂與韓國大型藝能事務所「JYP」攜手進行的「Nizi Project」中誕生的新團，團員全為日本人，在日本人氣飆高，藉tiktok等新媒體在全世界衝出名氣。

日韓混血新銳女團NiziU出道曲勢如破竹，MV點閱數暴衝至千萬單位。（索尼音樂提供）

該團首作〈Make you happy〉一曲唱的是日文歌詞，但造型、MV等視覺與舞蹈、唱腔呈現完全的「KPOP」風格。NiziU的48歲製作人J.Y.Park提到製作初衷時表示：「以海外人材來製作出好的表演者，重要的是理解該國的文化與語言。」

日韓混血新銳女團Nizi於12月2日出道。（索尼音樂提供）

韓娛超日「AKB48世代是戰犯」

NiziU的誕生見證了娛樂洗牌，韓娛勢力已取代日本成為亞洲領導勢力。日媒近來紛紛以專文分析原因，有娛樂評論家認為最大的「戰犯」是「AKB48」為代表的娛樂世代，將表演專業置於次要，而以獲利優先的握手會等活動吸引粉絲，漸漸讓實力不再受重視，而帶著國際視野、以專業優先的KPOP勢力逐漸壯大。

大量AKB48單曲CD被丟棄到山中。（朝日新聞デジタル）

NiziU 〈Step and a step〉MV YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=a6QT0acJFQE

NiziU(니쥬) Debut Single『Step and a step』MV

(中時 )