原本為川普律師團成員的鮑爾先前因主打「百萬選票遭竄改」陰謀論的律師鮑爾，因一再未提出具體證據，讓連川普本人也認為難以置信後，聲明她已不是律師團成員。不過，鮑爾25日在密西根州與喬治亞州提起訴訟，指控投票機作票，以及觀察員無法監察開票等選舉舞弊問題，不過卻出了一連串低級錯誤反被媒體抓包。

剛遭川普陣營切割的律師鮑爾在對密西根州與喬治亞州提出選舉舞弊官司訴訟，但一連串如拼錯字的低級錯誤反成了媒體焦點。

據美媒《國會山莊》報報導，雖然川普與其政治盟友在沒有提供具體證據下一再宣稱大選結果遭竊與選舉詐欺，但自稱要「釋放密西根州與喬治亞州的海怪（形容大規模的選舉舞弊）」的鮑爾（Sidney Powell）最新提出上百業訴狀中，卻出現一些低級錯誤，例如在密西根州的法律文件中，誤將字與字之間空格移除，反而成為一大長串難以辨別的英文字；而在喬治亞州甚至還將「轄區」（DISTRICT）拼錯成「DISTRICCT」以及「DISTRCOICT」，反而成了媒體關注焦點。

此外，先前19日在律師團主帥朱利安尼所招開的記者會上，聲稱Dominion投票機導致「百萬選票遭竄改」等陰謀論，不僅親近川普的福斯新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）詢問可否提供關於選票遭竊的相關證據遭拒絕，連川普也認為她的說法太超過，認為她恐會幫倒忙，不僅成為律師團內的豬隊友，還會威脅到其他訴訟案的效果。川普律師團於23日聲明，「鮑爾已不是律師團成員，也不是川普私人律師，她將以個人身分執行法律業務」。

據《新聞周刊》報導，美國前聯邦檢察官、法律評論員馬里奧蒂（Renato Mariotti）認為鮑爾的「海怪」訴狀根本就是鬼扯，連印出來的價值都沒有；不過她的說詞已經誤導了上百萬美國人民，認為這種程度的訴狀可以扭轉大選結果，「先容我劇透一下吧，根本不會」。

鮑爾是知名的陰謀論者團體「匿名者Q」（QAnon）支持者，她先前也替曾為通俄門的核心人物、前白宮國家安全顧問佛林辯護。佛林25日獲得川普特赦。

(中時新聞網)