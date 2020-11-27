【愛傳媒滾動力頻道專欄】入夜的新公園裡，有一群夜幕低垂時才現身的孩子們，他們多是因不見容於社會眼光而離開了家，彼此雖沒有血緣關係，卻因身世相近，培養出如兄如父的義氣，夜夜在這公園的蓮花池側相伴尋慰，尋找他們精神上的父親。

這是文學家白先勇老師於1977年開始連載於《現代文學》的長篇小說《孽子》其中的橋段，在當時對同志議題仍採低調或避於談論的時代，白先勇有如以筆發起前衛的人權運動，而未料《孽子》因主題、筆法和角色情感設定之美，即使邁入2020仍不斷喚起讀者的注意，並逐年翻譯成英、德、法、日、荷和越南文，以人倫情懷的感召跨越國境，以文字搭建出的王國，為隱藏在不同角落，心懷無言痛楚的「孽子」找到棲身之所。

今年，睽違六年再度登上舞台的孽子舞台劇，以舞蹈做為劇中亮點，延請北藝大舞蹈系教授吳素君為整齣舞台劇設計舞蹈橋段，當中身兼藝術總監和共同編劇的白先勇老師，以英國近代知名音樂家Benjamin Britten所寫「魂斷威尼斯」裡，年輕演員以跳舞和獨白的方式交錯呈現為靈感，與吳素君共同發想了舞者繞著舞台上蓮花池意象的舞蹈編排，並加入前太陽馬戲團舞者張逸軍（飾阿鳳）與本次劇中重要角色「龍子」擔當周孝安，共同以綢吊雙人舞的方式，呈現劇中青春鳥的徬徨與龍鳳兩人愛慾濃烈的情感張力。

不論在《孽子》或是《台北人》裡的文字，都能感受到白先勇對於不同關係裡人情互動的書寫，出自內心真實而不懼外界的膽識，就像他心中所忠於的信念：「一個寫作的人，一定要對自己百分百的誠實，寫出心中的信仰，不能有所顧慮。」

也像他在1986年時，曾寫給《孽子》阿青（主角之一）的話語：「阿青，也許天長地久可以做如此解，你一生中只要有那麼一刻，你全心投入去愛過一個人，那一刻也就是永恆。你一生中有那麼一段路，有一個人與你互相扶持，共禦風雨，那麼那一段也就勝過終生了。」

秉著真切而不愧於心的信念活著、寫著，對於創作，對於「愛」的追隨與奉行，將不再輕易因外在而迷失軌道，這也是白先勇在創造經典以外，送給每一代陷於迷網中的孩子，最溫柔的建言。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)