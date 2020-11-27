【愛傳媒左化鵬專欄】台灣如何一步步艱難地走到今天，今後，面對世界嶄新的變局，又將何去何從？

11月25日晚觀賞了一部「光計劃」紀錄片，這部由知名導演李崗監製，許明淳導演的紀錄片，追溯了無數個決定台灣命運的關鍵點，其中有許多是過去不曾公開的歷史，包括我最感興趣的「白團」，這支神秘的日本軍團，如何來到台灣，又如何的消失不見。

「白團」是當年日本駐華軍事顧問團的代稱，他不是傳說，而是曾真實的存在，只是當局從來不提，文獻也未記載，就漸漸的被世人遺忘。

「光計劃」這部紀錄片，製作團隊的成員，煞費苦心，訪問了白團仍在世的成員和他們的家屬，一層層地揭開了白團神秘的面紗。

二戰後，日本戰敗投降，先總統蔣公，仁義為懷，對日本「以德報怨」。不久後，國共內戰，國軍失利，國民政府撤退來台。

日本「前支那派遣軍總司令」岡村寧次，為報答蔣公對日本的恩情，1949年在東京組織了一支日本軍人顧問團隊，渡海來台，協助蔣公反攻大陸。

由陸軍少將富田直亮擔任團長，他化名白鴻亮，所以這支顧問團就簡稱「白團」，所有的成員皆隱姓埋名，採用新的化名，如三本親雄（帥本源）、照屋林蔚（劉德全）、中尾一男（劉台源）、岡本秀徹（陳萬全）、淺田哲（宋義哲）等共83人，陸續來到基隆港。

翌年2月，在台北圓山成立軍官訓練團，對國軍校級軍官及將領開班授課，進行軍事教育訓練，協助擬定各項軍事作戰計劃。

又隔年美軍駐台，美軍顧問團團長蔡司，竭力反對日本軍人擔任國軍顧問，並多方阻撓。

1952年，日本顧問團為避人耳目，不得已轉為地下化，由圓山轉往石牌，改以「實踐學社」的名稱，對高階將領進行講習訓練，並以陸軍32師為訓練對象。

當時，有非實踐學社出身者，不得晉升師長級以上的不成文規定。白團先後代訓了六千名我國的優秀軍官，包括郝柏村、宋長志、許歷農、宋心濂等，日後都擔任黨政軍要職。

白團，也曾出生入死，前往金門前線，參加槍林彈雨的八二三炮戰。並曾提出一份極機密的反攻大陸「光計劃」，這份計劃，共軍和美軍都曾處心積慮想一探究竟，不料，卻出現在一名白團軍官的日記裡。

「光計劃」紀錄片的團隊，曾不辭勞苦，走訪日本各地的白團家屬，他們大多表示，不知道才缷下戎裝的父親，又渡海來台，參加了另一戰場。

還以為父親是到九州出差。幾十年後，家屬們也到台灣參訪，來到父親當年住過的北投溫泉路一帶的日式宿舍。林木森森，景物依舊，睹物思人，不禁淚流滿面。

台灣的命運多舛，韓戰爆發後，美軍雖對台提供軍援，卻同時阻絕了蔣公的反攻大陸夢。

1968年起，反攻無望，白團成員陸續撤出了台灣，直到1969年，只剩下白鴻亮一人，仍繼續在三軍大學任教。

後來，他也返回日本，不久就過世了。臨終，他仍心心念念不忘台灣，交代家屬，一半的骨灰，要安置在台灣，現在就存放在新北市樹林的海明寺中，家屬幾年前曾組團前來弔唁。

凡走過的路，必留下足跡。白團已漸漸走入了歷史，但是他們當年為中華民國的國軍建立的制度，卻影響深遠。

如義務役徵兵制、預官制度、建立金門、馬祖地下碉堡防衛計劃，設置成功嶺、軍中樂園、建立新兵訓練「刺槍術」「單兵戰鬥」的教練準則等。

前國安會秘書長現任的台北論壇董事長蘇起，在三創文化園區5樓放映室，包場放映了這部「光計劃」紀錄片，邀請友人觀賞。

他說，讓我們一起來思考，是否已準備好下一波的計劃。監製李崗，近年來，一直致力於用影像記錄台灣的故事。他說，要多認識自己國家的歷史，不要輕易被政治人物二分法簡化，我們要尋找自己未來的「光計劃」。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)