新北市鶯歌陶瓷博物館近日舉辦「2020國際咖啡杯大賽」，針對陶瓷咖啡杯進行國際競賽，吸引21國好手參賽，陶博館最終選出54件作品在市民陶藝平台展出，其中瑞士藝術家Suzy BALKERT的「黑咖啡」作品杯身畫作雅緻、沈著，脫穎而出榮獲首獎，而展覽也將邀請國立臺東專科學校園藝暨景觀科教師，提供咖啡科普小知識，帶觀眾了解臺灣咖啡的發展歷程。

陶博館指出，2020國際咖啡杯大賽將在博物館3樓展出至明年1月10日，這次有221件作品參賽，其中不乏許多國際參賽者，像是瑞士藝術家Jens BALKERT的「芭蕾女伶」作品，造形簡約、線條優雅，以咖啡杯展現出芭蕾舞者動人姿態；南韓藝術家Hyerim SONG的「杯子與生活」作品，搭配可愛插畫展現日常生活中的快樂；台灣藝術家李慧文的柴燒作品「不可預測的光」則是呈現出咖啡杯在窯中燒製時，木灰、火花翻轉奔騰碰撞在坯體上產生的火痕之美。

陶博館補充，台灣知名陶藝家陳正勳、黃玉英、吳偉丞等人也受邀在展覽中展出，結合咖啡與陶瓷的咖啡席創造出全新的生活美學，觀眾也可感受到人與器具間的溫度和實用性。

陶博館長吳秀慈表示，館內除了舉辦2020國際咖啡杯大賽展出來自世界各國設計好手的咖啡杯外， 2年一度全球矚目的「2020臺灣國際陶藝雙年展」也在展出中，值得喜愛陶藝的民眾來看看。更多展覽資訊可上陶博館官方網站、粉絲專頁查詢。

(中時 )