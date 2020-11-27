選美出身的港星韓君婷，頂著亞洲小姐亞軍光環打開星路，不過韓君婷近年卻慘被港媒酸暴肥，而她在2014年還因滑倒摔壞鼻破相，不過韓君婷化低潮為能量，現年45歲的她，是保養有術的美魔女一枚，她的比基尼辣照更是超辣。

韓君婷是英國裔及華裔的混血兒，高顏值的她在1997年參加亞洲小姐選美得到亞軍，但原冠軍朱燕珍因隱瞞婚姻狀況而被拿下后冠，韓君婷隨後被躍升為冠軍，也因此打開韓君婷的星路，不過韓君婷卻因暴肥遭港媒狠酸，韓君婷還因感情問題，罹患厭食症而淡出演藝圈。

不過韓君婷2014年卻在家中浴室滑倒撞壞鼻，她四處求醫但仍無法恢復以往長相，所幸韓君婷化低潮為能量，根據《東網》報導，韓君婷在今年抗疫時間努力健身運動，並接受自己的鼻子，45的韓君婷穿上比基尼，自信展現惹火身材。

韓君婷比基尼照超辣。（圖／取材自東網）

韓君婷也表示，一系列的比基尼照是送給自己的生日禮物，對自我要求嚴格的韓君婷，還希望自己身材可以更好，至於是否會砸錢修鼻子，韓君婷則表示，她已接受自己，並呼籲外界能看到她的內在美，韓君婷也感恩，因為意外，讓她有機會能重整自己的演藝事業和人生。

(中時新聞網)