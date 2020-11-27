雖說「沒有錢萬萬不能」，但有錢後另一半變成另一個人，妳會想要這樣的結局嗎？在現實生活中，不可否認的，某些人求得富貴名聲，真的會變成另一個人，星座運勢網站「星座喲」提醒女人們注意以下4個星座的男人，他們一有錢就想使壞，傷透身邊人的心！

▍1.白羊男

白羊男窮的時候還是個正常人，一旦事業有成，內心會過度自我膨脹，整天想要跟酒肉朋友混在一起花天酒地，因為他們深深覺得自己地位已不同以往，會想把過去的一切都拋棄，連陪伴自己度過苦日子的另一半也是。

▍2.金牛男

金牛男對金錢的執著可說是十二星座之最，窮的時候金牛會努力工作，尋找各種賺錢方法，但只要有錢就很容易勾起他最原始的慾望，想要成天揮霍，沉浸在女人堆中，看起來好像變了一個人。

▍3.天蠍男

天蠍男本來就愛記恨，在他潦倒的時候對他不好的人，他都會先默默記住，等到有錢後再想辦法一一報復，這麼做很容易讓自己的內心越來越陰暗，不再是原本的樣子。

▍4.雙子男

雙子男本來就很在乎自己的感受，變有錢後更是變本加厲，甚至會把錢看得比朋友或親人重要，而做出傷害他人的行為，讓身邊的人對他感到失望。

(中時新聞網)